Fracasa de nuevo el diálogo entre la CNTE y Gobernación; sigue el plantón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mesa de trabajo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal de este lunes fracasó de nuevo; por ello, la disidencia magisterial informó que, ante los “oídos sordos” de la autoridad, continúa el plantón en el Zócalo capitalino y adelantó que esta noche va a deliberar sus siguientes acciones.

Sin embargo, los dirigentes anunciaron que tienen el ofrecimiento del gobierno federal de continuar la mesa de trabajo el martes 3 a las 11 de la mañana en la Secretaría de Gobernación.

“Se concluye que no se tiene resolución, es nulo para las bases, porque no soluciona nuestras demandas de fondo, nuestras demandas más sentidas y justas que tenemos todos los trabajadores del país”, dijo Eva Hinojosa, secretaría general sección 18 de Michoacán, al salir de la reunión que duró más de cuatro horas.

La integrante de la Comisión Nacional Única de Negociación explicó que llevaron a la Secretaría de Gobernación su respuesta a la propuesta que las autoridades les hicieron el pasado 28 de mayo.

Sin embargo, comentó que en el encuentro se planteó “nuevamente el mismo discurso de la autoridad federal en cuanto a la respuesta emitida, lo cual nosotros prácticamente rechazamos, porque tenemos esa encomienda de nuestros compañeros y compañeras en lucha y es una burla de parte del gobierno que se ponga en ese plan de oídos sordos”.

Hinojosa añadió que reiteraron sus exigencias iniciales, pero “no hubo respuesta. Sigue la misma cerrazón a continuar con sus respuestas vanas, llanas, que no tienen solución”. Por ello, reiteraron su exigencia de abrogar la ley del ISSSTE 2007, “sin dejar ninguna coma… La ley del ISSSTE va para abajo, seguimos en esa postura porque eso es lo que mandataron ustedes”, informó.

Según la dirigente, en la reunión se insistió en tener una mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum: “que reinstale nuevamente, retome el diálogo de solución y atienda a la Comisión Única de Negociación para trabajar y que nos dé los resultados sobre la solución de la abrogación de dicha demanda, dicha reforma laboral del ISSSTE y, por supuesto, la abrogación de la reforma educativa de Peña-AMLO”.

Y, pese a solicitar un receso para que las autoridades tuvieran interlocución con la mandataria federal, dijo: “no hubo respuesta, vuelvo a repetir, se niega a atender a los trabajadores de la educación, a la Comisión Única de Negociación”.

De acuerdo con la vocera, los maestros propusieron construir una ruta que fijara un proceso de “paulatinamente ir abrogando la reforma, porque así lo estipuló el director (Batres) y le queríamos tomar la palabra, más sin embargo se retractó porque lo exigimos que se hiciera bajo un documento, se retracta y no hay respuesta, porque el mismo argumento: no hay recursos, es lo mismo, no hay presupuesto”.

Según esa versión, los maestros insistieron en que, en la abrogación de la reforma educativa laboral “no se ocupa financiamiento económico como lo manejan, argumentan. Y, más sin embargo, tampoco hubo disponibilidad de respuestas favorables”.

Evangelina Hinojosa explicó que, ante la negativa del gobierno federal, tienen que regresar a sus instancias resolutivas, por lo que se reunirá la Comisión Política Nacional y, más tarde, la Asamblea Nacional Representativa.

Al final, Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CDMX, aseguró: “esta movilización enorme continúa, continúa el plantón, continúa el paro y serán nuestras instancias las que definirán los pasos siguientes, dada la cerrazón que hoy mostraron estos funcionarios”.