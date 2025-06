Rebeca Aladro, candidata a ministra de la SCJN, se deslinda de “acordeones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), Rebeca Stella Aladro Echeverría, se deslindó de la distribución de acordeones en el estado que promovían su candidatura a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Asimismo, la candidata dijo desconocer la pauta contratada por una red de páginas en Facebook que simulan ser medios, los cuales también publicitaron una manera de votar en la que se incluía su número de candidata.

“En realidad, no tengo conocimiento de dónde salieron o qué haya pasado, y si esté o no esté (mi nombre) en este tipo de cuestiones… no puedo pronunciarme al respecto si no tengo un conocimiento de ello”, expuso, primero, sobre los acordeones que circularon en la entidad, previo a la jornada electoral.

Tras emitir su voto en la casilla instalada en la Preparatoria Liceo Anglo Francés, en la zona residencial de San Javier, en Pachuca, Aladro Echeverría añadió que, en su opinión jurídica, se tendría que hacer un análisis para diferenciar entre apuntes que hizo la ciudadanía con los datos de las personas por las que pretendían votar y aquellos casos en los que se presume una posible presión o inducción al voto.

Respecto a las páginas que fueron activadas durante la veda electoral y también publicitaban acordeones que impulsaron su postulación, la magistrada planteó que el asunto deberá ser observado por las autoridades electorales.

Además, señaló que “sería irresponsable” que ella se pronunciara al respecto, si de no se ve cada situación individual en torno a estos portales falsos: “Cómo se dan, en qué momento y qué situaciones emergen de ahí, para saber si hay alguna responsabilidad o no”.

Comentó que “por salud mental” había “dejado de lado” sus redes sociales, porque le producía “un poco de angustia” verlas, al igual que algunos medios, por lo que aseguró que no tuvo conocimiento de páginas que se activaran en favor de alguna candidatura en los días previos.

Respecto al desarrollo de su campaña, Aladro Echeverría mencionó que visitó “muy pocos estados”, ya que “nada más me quedaban las tardes y para poder trasladarme a otros lugares era muy complicado”, debido a su cargo como magistrada.

“Estuve alrededor de Hidalgo y finalmente lo que más abordé fue mi estado de Hidalgo”, añadió, aunque igualmente reconoció que se desplazó a Campeche, a la Ciudad de México “varias veces” y al Estado de México.

Cuestionada por qué no solicitó licencia durante esta etapa proselitista, consideró que en el caso de una presidencia del Poder Judicial no es posible dejarla “para que venga otra persona y de buenas a primeras tome todos los hilos, que no es fácil”.

Por lo tanto, el mantenerse en su posición lo vio como un “llamado a la responsabilidad” con los ciudadanos de su estado.

Asimismo, sobre si esta nominación fue un fogueo para una posible candidatura al gobierno hidalguense, a través de Morena, la magistrada presidenta respondió que por ahora no piensa en ello.

“Esas son cosas que en este momento no vienen al caso. Me parece que tampoco es el momento de estarse pronunciando en situaciones que ahorita lo único que nos aqueja es seguir trabajando, seguir haciendo el trabajo que yo tengo por Hidalgo, y nada más”, expresó.