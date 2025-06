Sheinbaum exhibe a la oposición: Votaron más en elección judicial que por el PRIAN en 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presienta Claudia Sheinbaum calificó la elección judicial del domingo como algo “inédito, impresionante, maravilloso, democrático”, y aseguró que se cumplieron sus expectativas.

Dijo que fueron “13 millones de personas que ayer salieron a votar, más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN (respecto a la elección presidencial de 2024). Claro que es un éxito”.

La mandataria federal tomó los datos de la votación del año pasado, cuando ganó la elección presidencial, para justificar la cantidad de personas que salieron a votar, que representó entre el 12 y el 13 por ciento, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Por ellos votan menos de los que votaron para el Poder Judicial (…) Ellos dicen que participó muy poca gente, pero son más de los que les dieron su voto hace un año”, subrayó.

En cuanto a sus expectativas, consideró que si votaba la misma cantidad de personas que los que votaron en la primera consulta popular estaría bien, aunque en este caso es una elección de uno de los poderes del Estado.

También dijo que es cosa menor que sacaran acordeones para votar, porque las personas hicieron sus anotaciones, como su esposo, Jesús María Tarriba, que llevaba sus apuntes de elección que registró en su celular.

Acusó que “ayer veía a un comentarista de Estados Unidos, ‘es que votaron después de una gran campaña’ y no, fueron campañas muy austeras después de un proceso de selección”.

Al iniciar la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal dijo que llegaba “bien y de buenas”; después consideró que “fue una votación buena, responsable y felicidades a todos”, además de que fue “un gran ejercicio”, y posteriormente admitió que todo es perfectible.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que fue una elección ejemplar y reconoció a la ciudadanía “por su participación histórica”, porque se interesó, se puso a estudiar y votó con inteligencia.

Cumplió las expectativas, dijo, porque “fue proceso innovador que generó interés en los participantes, representa un paso firme en la justicia”.

Por ejemplo, la consulta popular para elegir sobre el juicio a expresidentes se tuvo participación del 7%, ejercicio en el que, aunque los resultados fueron a favor de enjuiciarlos, no se tomó en cuenta, bajo el argumento de que no fue vinculatoria porque no alcanzó el mínimo de participación requerida, lo cual se dio en el contexto de la negativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a sus antecesores a juicio.