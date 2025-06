Ricardo Monreal niega que existan iniciativas para reformar las fiscalías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que no existe ninguna iniciativa sobre suprimir fiscalías, pero afirmó que sí se requiere una revisión de las mismas.

El diputado morenista detalló que, aunque la propuesta es de un senador de la alianza Morena-PT-PVEM, no existe conocimiento del grupo parlamentario de Morena.

“Lo que sí se requiere es una revisión, como lo hicimos en el Poder Judicial de la Federación, una revisión profunda al desempeño de las fiscalías en los estados y en la Federación, pero le digo con toda seriedad: no hay ningún documento, no hay ningún borrador, no hay ninguna iniciativa formal que tienda a ese propósito de suprimir las fiscalías y retornar a las antiguas procuradurías.

“Así es de que, lo que se ha dicho lo vi ahora en un medio nacional, es una declaración o es una conjetura de un senador. Seguramente hay en lo individual, senadores que están trabajando esa materia, pero no hay nada planteado formalmente”, detalló.

El senador del PVEM, Waldo Fernández, informó en una conferencia en Nuevo León que está trabajando una iniciativa para que se faculte el Ejecutivo estatal que remita una terna y el Congreso seleccione al nuevo titular de la Fiscalía Local, lo que restaría autonomía a las fiscalías locales.