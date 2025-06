Sheinbaum descarta iniciativa para reformar las fiscalías, pero pide revisarlas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se desmarcó de la intención de Morena y sus aliados en el Senado para quitar la autonomía a las fiscalías estatales, pero reconoció la necesidad de analizar su funcionamiento, luego de que se concretó la reforma al Poder Judicial en el país.

“No es interés de la presidenta tener influencia en las fiscalías para poder controlar lo que hace la fiscalía, pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos”, declaró en su conferencia en Palacio Nacional.

Así contestó la mandataria federal ante la nota del diario Reforma que recupera la declaración del senador de Morena por Nuevo León, Waldo Fernández, en el sentido de que el partido oficialista, junto con el PT y el PVEM, analizan presentar una iniciativa para que las fiscalías vuelvan a depender del Ejecutivo estatal y que los gobernadores propongan a sus titulares.

En tono serio, Sheinbuam Pardo atajó: “No es una propuesta de gobierno. Es evidente que tiene que analizarse la autonomía de las fiscalías, cómo han funcionado. Evidentemente, pues ya en algunos estados ya tiene más tiempo, a nivel federal, pues desde 2019; entonces tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal para poder quitar la autonomía de las fiscalías”.

Agregó que, luego de que se concretó la reforma al Poder Judicial, ahora “hay que analizar profundamente la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía”.

Sin mencionar casos concretos, aseguró que “hay fiscalías en algunos estados que funcionan muy bien, hay otras que no funcionan tan bien”.

Incluso, se refirió a la Fiscalía General de la República (FGR): “Funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México destacó la importancia de las fiscalías estatales: “Es una institución fundamental, indispensable para la pacificación y la disminución de la violencia en el país. Indispensable, porque son finalmente quienes persiguen el delito. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tienen una parte preventiva y tienen otra parte de coadyuvante del Ministerio Público para poder hacer la inteligencia y la investigación, pero quien presenta las carpetas de investigación ante un juez es la Fiscalía”.

Por ello, insistió en que “vale la pena” analizar el funcionamiento de las fiscalías y “otras cosas que deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía es otra cosa, pero creo que es importante mejorar en general en nuestro país la procuración de justicia”.

La titular del Ejecutivo recordó que la autonomía de las fiscalías “se planteó en la idea de que no hubiera uso político” de las mismas. “Ese era, digamos, el fondo de la autonomía, que no dependiera del Ejecutivo si perseguía a una persona o no, independientemente del delito que hubiera cometido”.

Agregó que esa reforma también se pensó “en la idea de que tuviera mucho más profesionalización para la persecución del delito y hasta ahora todos debemos decir que las fiscalías requieren mejora, todas las fiscalías”.

Cuando Sheinbaum Pardo fue jefa de gobierno de la CDMX, la oposición acusaba que la entonces titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, -actual consejera Jurídica de la Presidencia- era la “fiscal carnal”, al dar prioridad a investigaciones penales en su contra, por ejemplo, en el caso del llamado “Cártel Inmobiliario”, o bien, por la polémica que se presentó contra Uriel Carmona, entonces fiscal general de Morelos, por el caso de la desaparición y feminicidio de la joven Ariadna Fernanda en 2023.