Fernández Noroña se encuentra a Felipe Calderón en audiencia del papa León XIV

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se encontró con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa durante la audiencia pública del papa León XIV en El Vaticano.

Fue el mismo legislador morenista el que anunció la coincidencia en su cuenta en la red social X:

“El cínico de @FelipeCalderon en la audiencia con el Papa León XIV. Hoy, no representa absolutamente nada el usurpador. Medio @AccionNacional aquí andaba con su hipocresía acostumbrada.”

La publicación fue acompañada de una fotografía donde se ve a Calderón Hinojosa de perfil, atrás de él se alcanza a ver a su esposa, Margarita Zavala.

Fue ella quien le respondió en la misma red social:

“Hipócrita es alguien que, como tú, insulta y desprecia a los católicos y a la Iglesia y, al mismo tiempo, viene a buscar la foto con el Papa”, escribió.

El intercambio no pasó a mayores. Luego, Fernández Noroña publicó una imagen del pontífice y el mensaje: “Pues tuvimos audiencia con el Papa León XIV. No me adorno, era multitudinaria. Yo estaba ubicado en buen lugar ciertamente”.

El morenista viajó a Europa para participar en la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso, donde se declaró ateo y pidió por la paz en Palestina.