¿Claudia Sheinbaum se registrará para recibir la Pensión Mujeres Bienestar? Esto dijo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En la víspera de su cumpleaños número 63, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que “no ha pensado” si se registrará para ser beneficiaria en el programa Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a mujeres de entre 60 y 64 años y que fue creado al inicio de su administración.

“No, no lo he pensado, no lo he pensado”, respondió en su conferencia matutina entre risas a la pregunta de si ha considerado solicitar su tarjeta de beneficiaria.

Dicho programa otorga tres mil pesos bimestrales a mujeres de esas edades. Fue una de las principales propuestas de la morenista en su campaña presidencial, con el objetivo de mejorar la autonomía de las adultas mayores de entre 60 y 64 años; aunque el registro comenzó con las de 63 y 64 años.

Entre risas, Sheinbaum Pardo anunció que en la conferencia del martes 24, cuando cumplirá 63 años, habrá pastel de cumpleaños.

El pasado 23 de abril, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que un millón 107 mil 69 derechohabientes de 63 y 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar en todo el país, a través de una inversión a marzo de 2025 de 5 mil 566.4 millones de pesos a marzo de 2025.

En su declaración patrimonial de 2024, según una nota del diario “El Universal”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reportó la recepción de 27 mil pesos por concepto de la Pensión de Adultos Mayores que él mismo creó en su sexenio.