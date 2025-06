No viajé en helicóptero de la policía italiana: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no viajó en helicóptero durante su vista a Italia como se especuló, luego de subir una foto en sus redes sociales en donde está abordó del vehículo aéreo de la Policía Financiera de Italia.

En conferencia de prensa, el senador morenista explicó que cerca del hotel donde se hospedó había una exposición y se tomó la fotografía.

“Voy a plantear de manera muy cuidadosa, ya me iba al aeropuerto, y me dicen, está ahí un helicóptero de la policía. Italia, tiene además del equivalente a la Guardia Nacional, los carabinieri, la policía, y una policía financiera, que para allá nosotros también vamos a avanzar. Es así como se hacen aquí exposiciones del ejército, había una exposición en la plaza, a un lado donde estaba yo hospedado, y había un helicóptero de la policía financiera, y se formaba uno y se tomaba la foto.

“Y dije, no doy crédito que vayan a decir que viajé en helicóptero del centro de Roma al aeropuerto, no doy crédito. A cuenta ¿de qué?, el Estado italiano me iba a proporcionar un viaje en helicóptero del centro de Roma al aeropuerto, si haces 40 minutos en auto, no había piloto, la fotografía, si las aspas estuvieran, no refleja, no se ve por la velocidad, están fijas”, detalló.

Fernández Noroña resaltó que se tomó la fotografía para generar controversia, ya que de él hablan barbaridad y media, además, dijo de manera sarcástica, que sus críticos están hasta cuidadosos del dinero del pueblo italiano.

“Pues más que provocación fue demostrar que no hay intención de pensar un segundo. Sí dije: ´va a pasar´. Ahora sí, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, están cuidadosos del dinero del pueblo italiano.

“Espero que me dispensen del trato que tengo a partir del primero de septiembre, si continúa, de cualquier manera, lo voy a agradecer, a estas alturas, me ciño también al refrán de mi abuela, que decía: que hablen de ti, aunque sea bien, porque mal siempre, ¿no?”, expresó.

Para finalizar, el senador morenista afirmó que su visita a la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso en Italia fue valiosa y que su discurso tuvo la ovación de los asistentes.

“Creo que fue valiosa la asistencia, tuvo un impacto muy grande. Ya sé que dicen que está el auditorio vacío, es una cámara de 650, estaba todo mundo, los que fueron al evento estaban todos, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de diputados italiana, la presidenta de la interparlamentaria, Tulia Ackson, que estuvo aquí en México en el encuentro de mujeres, está todo mundo, todo mundo”.