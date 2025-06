Cumpleaños 35 de Xin Xin, única panda gigante de Latinoamérica, se festejará en Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) celebrará el cumpleaños 35 de Xin Xin, la última panda gigante en Latinoamérica, el domingo 29 de junio, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La dependencia convocó a visitantes y especialistas para unirse a la jornada especial de festejo y reflexión sobre el papel de Xin Xin como símbolo viviente de conservación animal.

¡Xin Xin está de fiesta! ????



Nuestra querida Xin Xin cumple 35 años y queremos celebrarlo contigo en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec.



Ven a disfrutar de una celebración muy especial para honrar la vida de Xin Xin, la última panda gigante nacida en… pic.twitter.com/A9ZlZEYanH — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 22, 2025

Su celebración comenzará a las 11:00 horas, en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre del Bosque de Chapultepec, con la tradicional Danza del León, presentada por el Centro Cultural Chino en México. El espectáculo está lleno de simbolismo para atraer buena fortuna y rendir tributo a la panda.

A las 11:30 horas, se cortará un pastel conmemorativo y se premiará a los ganadores del concurso infantil “Dibuja a Xin Xin”, iniciativa cultural para fomentar la creatividad y el arte, en relación con esta especie.

A lo largo de la jornada el zoológico ofrecerá diversos talleres educativos y actividades sobre la historia de la panda, su linaje, medidas de protección, etcétera, con el objetivo de sensibilizar a los asistentes y fomentar una cultura de conservación desde edades tempranas.

Entre los eventos que se llevarán a cabo, destacan:

Taller de diademas de panda con materiales reciclados, para fomentar la conciencia ambiental.

Dinámica “Tanzaku”, una tradición japonesa donde los visitantes escriben mensajes y deseos en tiras de papel que se cuelgan en ramas de bambú.

Xin Xin es la única panda gigante nacida en México, considerada la embajadora de la vida silvestre, que habita actualmente en Latinoamérica.

Es descendiente directa de la famosa hembra “Tohui” y el macho “Chia Chia”, además, forma parte de los seis pandas gigantes más longevos en centros de conservación profesionales alrededor del mundo.

Su nombre significa “Esperanza”, en relación con el mantenimiento de los animales silvestres amenazados y en peligro de extinción.

Xin Xin ha logrado superar la expectativa de vida de su especie gracias a todos los cuidados y dedicación de los “panderos” (sus cuidadores), médicos veterinarios, biólogos y todo el personal que la atienden día a día bajo cuidado profesional en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, indico la Sedema.

Al ser un animal de edad avanzada se encuentra en observación permanente, y a veces recibe tratamientos para atender ciertos padecimientos, además de una dieta especial para su edad y condición.

Pandas gigantes en México

De acuerdo con la Sedema, los pandas gigantes llegaron a México el 10 de septiembre de 1975, tras tres años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México, con la llegada de Ying Ying y Pe Pe, abuelos de Xin Xin, los cuales representaron los embajadores de la buena voluntad y amistad entre ambos países.

Este acuerdo fue conocido como la “diplomacia del panda”, con el que China estrechó varias relaciones internacionales, regalando ejemplares de panda para crear lazos amistosos, como una estrategia política y económica.

Sin embargo, en 1984, China dio por terminada la diplomacia porque la especie estaba en peligro de extinción. Ahora, solo la presta a otros países con fines de conservación e investigación durante 10 años.

Xin Xin es una de las pocas pandas en el mundo que no pertenece al gobierno chino, pero como México ya no tiene convenios activos con China para recibir nuevos ejemplares, cuando Xin Xin ya no esté, se terminará la presencia física de pandas gigantes en el país.

Por ello, la Sedema aprovecha la ocasión para celebrar su larga vida y "reiterar su compromiso de apoyar las labores por la conservación y el bienestar de las diferentes especies silvestres”.