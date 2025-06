Senadores de la 4T aprueban ley que elimina trámites burocráticos y crea la tarjeta Llave MX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores oficialistas aprobaron la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que crea la tarjeta Llave MX, la cual tendrá datos personales y biométricos de las personas de todo el país.

En la exposición de motivos se afirma que la reforma busca garantizar un acceso más transparente, seguro y accesible a los servicios, eliminando intermediarios innecesarios y espacios de discrecionalidad.

La iniciativa fue aprobada por 75 votos a favor y 37 en contra, con lo que se aprobó la creación del Expediente Digital Ciudadano para Trámites y Servicios, herramienta que permite interpretar bases de datos, registros o sistemas a cargo de los sujetos obligados para la consulta, portabilidad o integración segura de datos y documentos para solicitar, gestionar y resolver trámites o servicios en medios digitales.

La reforma fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.

La oposición acusa la concentración de datos personales

El senador del PRI, Néstor Camarillo, explicó que esta ley no elimina trámites, sino que los concentra; también afirmó que no elimina la burocracia, sino que elimina la autonomía de los estados y de los municipios.

“No es una ley para simplificar, es una ley para controlar y concentrar el poder. Y que no se malinterprete, claro que queremos un país con trámites más simples, más rápidos y más eficientes, pero una cosa es simplificar los trámites y otra cosa es usar la digitalización como excusa para construir un sistema centralista, autoritario y excluyente, porque eso es lo que están haciendo: imponer un sistema centralista, autoritario y sin contrapesos”, detalló.

Por su parte, la senadora panista Laura Esquivel resaltó que la reforma no es para simplificar trámites burocráticos, lo que busca es concentrar el poder y la información.

“Si esta iniciativa de verdad sirviera para eliminar los trámites burocráticos, nadie podría estar en contra ¿Quién va a estar en contra de como lo han dicho aquí, ahorrarse filas, horas, trámites tediosos? ¿Quién podría estar en contra de poder hacer casi todo desde el celular o desde la computadora?

“Pero no, otra vez engañan, ustedes no quieren simplificar ni eliminar ningún trámite, lo que quieren es concentrar el poder y la información; no quieren fortalecer al Estado, quieren volverlo cada día más autoritario. Esta iniciativa no protege los datos personales. Todo lo contrario, los expone”, detalló.

Sin embargo, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, afirmó que la reforma representa un cambio de fondo, un paso firme para que el gobierno deje de ser un obstáculo y se convierta en un facilitador de derechos, además mencionó los beneficios de la tarjeta Llave MX.

“Esta ley elimina esos espacios de discrecionalidad. Con un Portal Ciudadano Único y una Llave MX de autenticación nacional, las personas podrán realizar trámites en línea, sin intermediarios, sin documentos duplicados, sin mordidas”, afirmó.