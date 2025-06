Acapulco: cambio climático, inmobiliarias y pérdida de playas agravan crisis tras huracanes

ACAPULCO, Gro (Proceso).– Las consecuencias del cambio climático, de la ambición de inmobiliarias y la explotación de las playas se padecen en Acapulco: la población no termina de recuperarse de los desastres de los últimos huracanes y ahora sufre la pérdida de playa en la Zona Diamante.

La amenaza del huracán Erick fue una especie de simulacro para la población acapulqueña. Los estragos de Otis y John la orilló a tomar previsiones y seguir recomendaciones, pero ante un nuevo escenario de ciclones más constantes y devastadores hace falta la participación de todos los sectores, asegura el especialista Efrén Cortés Villalvazo.

Mientras esto sucede, la población más pobre, la que sobrevive de la pesca y y turismo, sigue sin recuperarse. Una despensa y una cobija que les entrega el gobierno después de cada desastre no ha sido ni por asomo la solución.

Prevención

Hoteleros, marineros, lancheros, comerciantes, trabajadores, estudiantes y población en general parecen haber aprendido dos lecciones.

En 2023 no dimensionaron el poder de Otis que tomó desprevenidos a todos. El saldo: la mayor parte de la infraestructura de Acapulco devastada, 68 muertos y al menos 31 desaparecidos, según las autoridades.

Al siguiente año las lluvias de John causaron la muerte de 23 personas en la entidad, 12 en Acapulco; cuatro desaparecidos y cortes en las carreteras Chilpancingo–Iguala y Acapulco–Zihuatanejo, así como el colapso del puente Omitlán que comunica a la región Centro con la Costa Chica.

Ahora, días antes de que Erick llegara a las costas de Guerrero, la población se abasteció de víveres. Hoteles y marisquerías cerca de la playa guardaron mobiliario.

En Acapulco sacaron del mar embarcaciones de recreo y de pesca, además sellaron con madera los negocios.

En Acapulco aún es posible ver el impacto de los huracanes en edificios altos. Foto: Especial

Horas antes de la llegada del meteoro, la mayor parte de la población permanecía resguardada.

A las siete de la noche, Esteban, dueño de la marisquería Mary, en el centro del puerto, confiaba en que en caso de que Erick entrara a la ciudad sobrevivirían como ya lo habían hecho con Otis, que fue más potente.

Una inusual y fuerte lluvia a las ocho de la noche del 18 de junio último parecía el preámbulo de otra tempestad que no llegó al puerto. Los estragos se vivieron en pueblos de la Costa Chica.

Fenómenos más severos

Efrén García Villalvazo, oceanólogo por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), considera que la predicción del huracán Erick, y que no haya habido daños considerables en el puerto, sirvió de “simulacro” a los acapulqueños para enfrentar próximos eventos meteorológicos.

“En Otis se avisó a tiempo, a lo mejor no con la emoción para entender la situación que íbamos a vivir. La mayoría no creímos y no teníamos la experiencia de un fenómeno tan destructor”, dice.

García Villalvazo es egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC, asesor pesquero y promotor del Área Natural Protegida de la isla La Roqueta y la playa ecológica Manzanillo.

Explica que con la experiencia la población se fue al otro extremo.

Nos dijeron que había una tormenta y todo mundo empezó a comprar garrafones de agua, a entrar en situación de alerta. Qué bueno que no entró directo del mar el huracán, nos dimos una salvadota, porque necesitamos un descanso para reactivar la economía.

Erick sirvió para que la gente se diera cuenta de que debe reaccionar, asegura.

“Hubo una estrategia que siguieron el gobierno municipal y el estado. El día que se pensaba que iba a llegar el huracán cerraron temprano las tiendas y limitaron el riesgo de que la gente anduviera haciendo compras de última hora. “Fue una buena estrategia, hay que conservarla”, considera.

El mar de fondo se come la playa. Foto: Luis Daniel Nava

Pero advierte que como resultado del calentamiento global, que se anticipó desde hace 15 años, se van a presentar con más frecuencia y magnitud ciclones tropicales en sus etapas de depresión, tormenta y huracán.

Lo que se está viviendo, dice, es un gran sistema que funciona con calor. Una vez que se rebasan los 26 grados hay calor y energía suficiente para una evaporación que puede producir un ciclón.

“Por la energía del mar, de la atmósfera y con el calentamiento global estamos acelerando todo el sistema, es una máquina que funciona con calor”.

Recuerda que se decía que el calentamiento era una exageración y que incluso en escuelas se trataba como un asunto de opinión.

“Pero con todo lo que ha pasado en Acapulco y en varias ciudades costeras del mundo nos estamos dando cuenta de que es real, que nos va a tocar a todos y que nos tenemos que preparar para una nueva era”.

El especialista dice que el Servicio Meteorológico Nacional calcula que al año pueden ocurrir alrededor de 25 fenómenos tropicales.

Indica que tiene que haber un nivel de conciencia que lleve a la sociedad a hacer algunos sacrificios para eliminar el consumo excesivo, la deforestación y la contaminación de sistemas naturales que causan la producción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.

Propone resguardar esos sistemas. En Acapulco, los bosques de manglar, el parque El Veladero, la isla de La Roqueta y el parque Bicentenario.

Son las máquinas de la naturaleza que toman el bióxido de carbono y monóxido de carbono, luego por medio de la fotosíntesis lo reducen a oxígeno y a vapor de agua.

Lo que se necesita urgente, insiste, es bajar esos niveles de gases de efecto invernadero para “tener siquiera una oportunidad, pensando en la tierra como si fuera una nave espacial”.

Hasta ahora, lamenta, en el municipio y en la entidad no se ve que se hagan reforestación ni labores de rescate de ecosistemas, de manglares.

“Comentemos un muy grave pecado. Todos estos problemas de consumo de plástico y contaminación se los estamos heredando a las nuevas generaciones”.

Parte de los edificios al desnudo. Foto: Luis Daniel Nava

El mar se come la playa

El mar de fondo se ha comido playas de la Zona Diamante de Acapulco.

El fenómeno ha destruido palapas, dañado severamente restaurantes y lujosos condominios; además ha puesto en riesgo la pesca y los ingresos de cientos de familias que viven del turismo.

El mediodía del 20 de junio último, cuando el huracán Erick se adentra en las costas de Guerrero, la imagen de la playa Diamante es apocalíptica.

Por un lado relucen los esqueletos de los exclusivos edificios arrasados por el huracán Otis y que han sido abandonados.

De 40 mil departamentos, 25 mil sufrieron daños, de acuerdo con la Asociación de Empresarios y Propietarios Riviera Diamante, integrada por 60 condominios.

Por el otro lado, se observa la devastación de enramadas que hasta hace un año eran ocupadas por cientos de turistas nacionales y extranjeros.

Las olas del mar llegan hasta los pies de las lujosas construcciones, en algunos casos se han llevado albercas, en otros han evidenciado los tubos de aguas negras de los condominios.

Por separado, grupos de empleados de mantenimiento levantan costalillas de arena que son arrastradas por las olas y las vuelven a apilar en una barrera que trata de impedir que el mar siga carcomiendo la estructura de los edificios.

A las palapas, dentro de las propiedades privadas, les han colgado los pesados costales para evitar que se las lleve el viento.

El condominio Costa Ventura cuenta con un gran frente de playa conformado por seis torres de lujosos departamentos. Menos de la tercera parte ha sido rehabilitada.

El coordinador del personal asegura que el mar ya ha avanzado de manera precipitada tierra dentro de 20 a 30 metros.

“Desde Otis ya no ha regresado. Ya no va a haber playa”, lamenta.

Cambio climático, impacto negativo sobre los acapulqueños. Foto: Luis Daniel Nava

Asegura que toda la franja de playa desde Puerto Marqués hasta la playa Bonfil ha sufrido las consecuencias del mar de fondo.

El mar de fondo, explica Efrén García, es un oleaje de alta energía que producen tormentas o recorridos muy grandes del viento sobre la superficie del mar.

Este tren de oleaje viaja, transporta energía y tiene consecuencias. Esas tormentas lejanas, probablemente de Nueva Zelanda, del Ecuador u otras regiones, son cada vez más frecuentes e intensas.

Una parte del problema que se observa en la Zona Diamante, explica, son las lujosas edificaciones construidas muy cercanas a la zona federal que inicia a partir de donde llega la ola más alta, que en promedio es hasta 20 metros tierra adentro.

Hace más de una década académicos ya hacían propuestas de que esa zona federal ya había quedado corta respecto de lo que se sabía iba a venir.

En ese tiempo se recomendaba que aumentara la zona federal en 60 metros para proteger instalaciones turísticas, casas y ciudades.

“Obedeciendo intereses económicos de desarrolladores turísticos, hubo diputados en las legislaturas anteriores que sugirieron que la zona federal se redujera a 10 metros”, recuerda.

Expone que, si se hace una revisión exhaustiva a esas construcciones, se va a encontrar que la mayoría, sino es que todas, se levantaron cerca de la zona federal, en la zona federal o de plano sobre la playa marina, que es la zona mojada de la costa.

“Hay una parte de la playa que se llama duna, un montículo que forma el viento y el oleaje. Si hay un oleaje importante y lava el sedimento, esta duna actúa como una especie de reservorio y sustituye la arena, es una especie de protección natural que tienen las playas”, explica.

Paliativos contra huracanes. Foto: Luis Daniel Nava

Sin embargo, en las playas de Acapulco lo primero que hacen los empresarios es quitar la duna y poner un bar o una alberca, destruyendo la protección natural de la playa.

–¿Es irreversible la pérdida de las playas en Acapulco? –se le plantea al oceanólogo.

–Tiene que haber una conservación de la franja costera, el perfil natural se tiene que empezar a proteger.

“La playa Revolcadero prácticamente desapareció y en la playa Bonfil ya están poniendo barreras de rocas y costalillas con arena. Es una señal de alarma”.