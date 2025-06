Así lavó dinero Vector de Alfonso Romo durante el sexenio de AMLO, según FinCEN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de información pública y no pública disponible, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) concluyó que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Las transacciones señaladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Romo se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia, figura clave en la toma de decisiones, desde el arranque del sexenio hasta el 2 de diciembre de 2020. Ese día, el mandatario aclaró que, aunque ya no desempeñara ese cargo, seguiría siendo su principal enlace con el sector privado.

“Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando”, expresó el mandatario ese día, al recordar que el empresario de Nuevo León fue el primero de su sector en adherirse al “movimiento de transformación” y lo reconoció como su amigo, “un hombre independiente, honesto y comprometido con las causas justas”.

Aunque el reporte no menciona explícitamente vínculos políticos, los años en los que ocurrieron las operaciones que involucran a Vector —incluyendo transferencias millonarias a empresas chinas utilizadas para traficar precursores químicos del fentanilo— se ubican bajo la administración de la llamada “Cuarta Transformación”.

De acuerdo con el documento oficial, Vector es parte de una red compleja de las operaciones financieras transnacionales de El Chapo Guzmán, en las que participaron "mulas de dinero", empresas fantasma y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos para la elaboración de fentanilo.

De acuerdo con el informe, una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y entre 2019 y 2021 —periodo que coincide plenamente con el gobierno de López Obrador— el mismo individuo transfirió más de 500 mil dólares adicionales a través de una empresa con sede en Estados Unidos.

“FinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a la prestación de servicios financieros que facilitan dicho tráfico por parte de organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo”, sostiene el análisis publicado por el Departamento del Tesoro.

FinCEN detalla que una de las estrategias comunes utilizadas por las organizaciones de tráfico de drogas (DTOs) para ocultar el origen ilícito de los fondos fue a través de empresas fachada o empresas fantasma, las cuales se emplearon como vehículos para mover dinero, combinando ingresos ilegales con flujos de capital aparentes provenientes de negocios legítimos.

En ese contexto, Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.

“Vector ha sido clave en el procesamiento de transferencias hacia compañías chinas con antecedentes de envíos de precursores químicos a México para fines ilícitos”, establece el informe, al señalar que estas operaciones se llevaron a cabo bajo el encubrimiento de transacciones comerciales aparentes entre empresas mexicanas y proveedoras chinas ya identificadas por su participación en el tráfico de insumos químicos para la fabricación de fentanilo.

Los datos presentados por FinCEN evidencian que, desde al menos 2019, más de 20 compañías con sede en China han participado en este tipo de operaciones.

Entre los casos documentados, se encuentran que entre 2018 y 2023, una empresa china recibió más de 12 transferencias internacionales, por un monto superior a 300 mil dólares, provenientes de más de cuatro empresas mexicanas, a través de Vector.

También, entre 2022 y 2023, una segunda compañía china recibió más de 18 transferencias, que sumaron más de 700 mil dólares, enviadas por más de cinco empresas mexicanas, también a través de Vector.

Entre 2020 y 2023, una tercera empresa china recibió más de 10 transferencias, por un total superior a 70 mil dólares, realizadas por al menos dos compañías mexicanas, igualmente procesadas por Vector.