El gobierno no tiene información del espionaje del CJNG a la DEA: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México “no tene información” de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) espió a elementos de la agencia de Admnistración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), durante el juicio contra Rubén Oseguera, “El Menchito”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con esas palabras rechazó la mandataria federal las declaraciones que ayer hizo el agente especial de la DEA, Matthew Allen, en su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, en el sentido de que CJNG vigiló a los agentes durante el juicio del líder de ese grupo criminal en septiembre del 2024.

“No, no, no, lo que nosotros hemos dicho es que no tenemos información respecto a este tema que se mencionó ayer en esta comparecencia”, dijo la titular del Ejecutivo en su conferencia matutina.

En defensa del gobierno mexicano, Sheinbaum Pardo aseguró que “la

la presencia de delincuencia organizada no solo es en México”. Y lanzó cuestionamientos:

“¿Por qué? Porque ¿quién vende esa droga en los Estados Unidos?, ¿Quién la vende? Es una venta ilegal. Es más, la mayor parte del dinero que se recauda, pues es en Estados Unidos por la venta ilegal de droga. Siempre hemos dicho, delincuencia organizada no solo hay en México, también hay en Estados Unidos”.

La mandataria federal aseguró que hay ciudades en el vecino país del norte donde se vende fentanilo, cocaína y metanfetamina, “más allá de si hay presencia de un cártel o de un grupo de la delincuencia organizada mexicano en Estados Unidos”.

Entonces, recalcó que entre ambos países hay un trabajo conjunto “porque nosotros no queremos que haya violencia en México generada principalmente por la demanda de drogas, mucho en Estados Unidos. Y Estados Unidos, por obvias razones, no quiere que haya compra de droga allá. Entonces, en esto estamos trabajando juntos, los dos estamos combatiendo la delincuencia organizada de manera conjunta, cada uno en su territorio y compartiendo información”.

También recordó que México tiene un acuerdo con Estados Unidos “de respeto a nuestras soberanías, a que cada quien actúe en su territorio, pero que estemos compartiendo información, inteligencia porque a ambos países estamos interesados en disminuir violencia, consumo de drogas y todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, aparte de otras acciones que hemos insistido mucho”.

Tras resaltar que su gobierno trata el consumo de drogas de los jóvenes desde la “atención a las causas”, volvió a la idea principal:

“Es evidente que en Estados Unidos actúan grupos de la delincuencia o hay delincuencia organizada. ¿Cómo se vincula con la delincuencia organizada en México? Pues es parte de las investigaciones que se hacen. Y se trabaja conjuntamente para disminuir violencias y, evidentemente, pues nosotros no queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos ni a México ni a ningún joven en ningún país del mundo de manera ilegal”.