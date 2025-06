Fernández Noroña no descarta reelegirse como presidente de la Mesa Directiva del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, no descartó volver a dirigir la Cámara Alta, ya que calificó su gestión muy positiva.

En entrevista en el Senado de la República, el legislador morenista explicó que él no ha manifestado nada al respecto, aunque detalló que en el chat de Morena un compañero manifestó que le gustaría que Fernández Noroña volviera a presidir el Senado, propuesta de la cual, afirmó, estaría muy honrado.

Además, explicó que el cambio del presidente de la Mesa Directiva del Senado no es por paridad sino por alternancia.

“Yo no le he planteado absolutamente nada a ningún compañero, en el sentido, oigan, sí me gustaría. A ver, un compañero en el chat manifestó que yo debería ser reelegido y entonces yo dije, no hombre, estaría muy honrado.

“Y entonces salió el tema de la paridad, dije, no, no, eso es alternancia, pero yo hubiese sido muy hipócrita si hubiera dicho, no, yo no quiero, no”, detalló.

Al ser cuestionado del por qué reelegirse, el senador morenista respondió: ¿Por qué no?, ya que afirmó que en su gestión en la presidencia del Senado ha llevado los debates de forma correcta y de maneta muy positiva.

“¿Por qué no? Yo, francamente, creo que más allá del golpeteo que traen conmigo, ha sido una Presidencia, todo el mundo lo ha reconocido en muy diferentes momentos, pues muy bien realizada, o sea, cualquier debate es duro, pero ha sido respetuoso.

“Miren, yo solo pondría un ejemplo, uno solo: a mí me tocó como legislador batallar con que, si tú tienes la decencia de aludir a alguien, luego esa persona te responde y ya no puedes responderle, es un despropósito porque en un debate, pues un debate es eso, ¿no?

“Y entonces mucha gente se abstiene de aludir a alguien para que después él te responda y tú ya no le puedas dar ningún planteamiento. Yo aquí he establecido la regla de que claro que puede haber alusión sobre alusión y que claro que el debate se puede extender más allá, o sea, yo soy un promotor del debate, un promotor de las expresiones, de los diferentes puntos de vista y me parece que he hecho una conducción, en términos generales, adecuada y respetuosa, exenta de errores, pues ni nadie, ni que fueras una divinidad, ¿no? Yo creo que ha sido una tarea muy positiva”, explicó.

El senador morenista informó que cuando rinda su informe de actividades como presidente del Senado dará a conocer su anuncio definitivo.

“La verdad es que es un privilegio, es un privilegio la Presidencia de la Mesa Directiva, ha sido y seguirá siendo, porque termina el último día de agosto, una experiencia extraordinaria. Yo estoy muy contento, todavía falta un tramo, pero en general tengo un balance muy positivo.

“Y el 14 de agosto, de hecho, haré el informe en el antiguo Senado, ya estamos en los preparativos y ahí haré mi anuncio definitivo, seguramente”, detalló.