Sheinbaum elogia el monólogo de Diego Luna con el que criticó a Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el monólogo que hizo el actor de cine mexicano, Diego Luna, al criticar la política migratoria del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su participación como presentador invitado del programa “Jimmy Kimmel Live!”, el pasado lunes en la noche.

Así lo dijo la titular del Ejecutivo en su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional.

En dicho programa, el protagonista de películas exitosas como "Y tu mamá también", lamentó la ola de deportaciones que ha separado familias enteras y usó el espacio para compartir algunas de historias que ha escuchado a lo largo de su estancia en Los Ángeles:

El reconocimiento que hizo la presidenta Sheinbaum Pardo a Diego Luna fue en medio de la respuesta que dio al ser cuestionada sobre un video que se hizo viral en redes, que muestra cuando elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detienen de manera violenta al jardinero mexicano Narciso Barranco, en Santa Ana, California.

“Es injusto, todo es una injusticia. Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos, los migrantes, porque no solo son las mexicanas y los mexicanos, son personas que se fueron a Estados Unidos por necesidad y que han hecho su vida allá”, dijo.

Sheinbaum Pardo reiteró su discurso de que, aunque los migrantes no tengan la nacionalidad estadunidense, “han aportado a Estados Unidos toda su vida. ¡Imagínense!, los hijos de esta persona son inclusive parte del ejército de Estados Unidos”.

Entonces, informó que el Consulado “entró de inmediato en contacto” con Barranco para apoyarlo.

De paso, reiteró que su gobierno no está de acuerdo con las redadas antimigrantes y dijo que seguirá defendiendo a los “hermanos” migrantes en Estados Unidos.

Incluso, recordó que la semana pasada, la Cancillería informó de “todas las nuevas acciones que se están tomando con los consulados de manera diplomática” para atender la situación de los mexicanos que viven allá.

“No estamos de acuerdo con las redadas, los migrantes no son criminales; si hay alguna persona que cometió algún delito, que se actúe, pero los millones y millones de mexicanos no son delincuentes, son héroes y heroínas y todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudarlos, lo vamos a hacer, siempre, no solo por convicción, sino porque es la responsabilidad de la presidenta de México”.