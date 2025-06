Sheinbaum: Si Tesoro de EU no da pruebas, no podemos reconocer lavado de dinero de bancos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, hasta ahora, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos “no ha enviado ninguna prueba” de que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa hayan lavado dinero para cárteles mexicanos; “son dichos”, acusó.

“Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero… Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente, no hay pruebas”, aseguró.

Tal fue la respuesta de la mandataria federal a la acusación que ayer hizo la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) contra Vector Casa de Bolsa -propiedad del empresario Alfonso Romo-, Intercam Banco y CIBanco al identificarlos como instituciones que lavan dinero para cárteles mexicanos por el tráfico ilícito de fentanilo.

Al inicio de su conferencia en Palacio Nacional, agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) investigan el caso y ofreció que “si hay lavado, se actúa administrativamente, incluso, penalmente, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar”.

Sin mencionar nombres de los dueños de estos bancos, añadió: “nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes”.

“Son dichos”

La titular del Ejecutivo explicó que “hace unas semanas”, el Departamento del Tesoro envió a su gobierno un comunicado con información confidencial, pero “muy general” para avisarle que las tres instituciones hacían lavado de dinero.

Dijo que, al pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar el caso, estas instituciones solo hallaron faltas administrativas en transferencias que fueron sancionadas en su momento.

No obstante, reiteró que “no encontraron pruebas” de que estas instituciones o “bancos muy pequeños”, -como ella los llamó-, tengan actividades ilícitas. “Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, reiteró.

Por ello, solicitó al Departamento del Tesoro que “envíe pruebas, si es que las tiene” para demostrar su acusación y que el gobierno mexicano pueda acompañar el proceso. Entonces, sentenció:

“¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar como en cualquier delito”.

En su argumentación, la morenista mencionó que existen antecedentes en la relación México-Estados Unidos donde ha habido acusaciones sin pruebas y puso el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 acusado narcotráfico y lavado de dinero.

“Detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba. Tan es así que no hubo pruebas que sueltan al general Cienfuegos. Entonces, nosotros actuamos si hay pruebas”.

Sheinbaum Pardo destacó que lo que Hacienda y la UIF encontraron, fue que estas instituciones tienen transferencias con empresas chinas legalmente constituidas.

Destacó que el comercio que tiene México con China significó 139 mil millones de dólares en el 2024 “que, por cierto, pues es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China que es de trillones de dólares”.

“Piñata de nadie”

En su alocución, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró su posición de que “México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente”.

Insistió en la coordinación y. colaboración entre ambos países: “lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales”.

Ante las acusaciones del vecino país, subrayó: “No somos piñata de nadie. A México se le respeta”.