Aprueban en comisiones la Ley Telecom; mantiene la recolección de datos personales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los senadores oficialistas aprobaron en comisiones la reforma en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, minuta que tuvo cambios significativos luego de los conversatorios en el Congreso.

La reforma fue aprobada por 29 votos a favor, cuatro en contra y cuatro en abstención por las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, así como de Estudios Legislativos.

A la reforma, que tuvo su origen para prohibir la emisión de spots extranjeros en medios de comunicación mexicanos, se le añadieron artículos polémicos como el 109, que pretendía bloquear temporalmente plataformas digitales, y un artículo que nombraba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como órgano rector de toda la política en telecomunicaciones.

La reforma se tiene previsto discutir en el Pleno del Senado este sábado 28 de junio; de aprobarse se enviará la minuta a la Cámara de Diputados para sus trámites legislativos y posterior discusión.

Publicidad extranjera

El dictamen conserva la esencia que dio paso a la reforma, ya que en el artículo 232 fija que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística, cultural o deportiva.

Para las plataformas digitales, cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional, no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales, turísticos o deportivos.

Además, resalta que tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país.

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

En el nuevo dictamen se establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que asumirá las funciones de la Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La reforma también fija que la Comisión será un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia e Transformación Digital y tendrá independencia técnica, operativa y de gestión.

Los integrantes serán cinco comisionados que serán nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también desinará a quien fungirá como comisionado presidente.

Geolocoalización en tiempo real

Como otras de las reformas que han aprobado los legisladores oficialistas, esta Ley también contempla colaboración con autoridades de seguridad y brinda datos de las personas, en este sentido los hacen con la geolocalización del usuario.

En el artículo 183 se establece que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados que determine la Comisión, deberán: colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales.

Y detalla en la fracción I que cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad.

En otro artículo se establece que las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

CURP para contratar el servicio de internet

El dictamen también establece que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones como servicio de internet, telefonía móvil y telefonía fija, únicamente podrán activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios que hayan presentado una identificación oficial, la cual deberá contener la CURP para personas físicas, y RFC para personas morales.

También fija que la información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo aquella que por su propia naturaleza sea pública o cuando medie orden de autoridad judicial competente.

La oposición, a favor de los cambios; el PAN critica normas que brindan datos de usuarios

Durante la discusión en las omisiones, los legisladores de oposición celebraron los cambios, como la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien reconoció el esfuerzo por incorporar todas estas voces en los conversatorios y de tratar de recogerlos en el dictamen.

Sin embargo, el senador del PAN, Ricardo Anaya, acusó que dentro de la reforma brindan datos de usuarios a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

“Hay asuntos que ya detectamos, que son muy graves y que, si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el Pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior. Quiero referir de manera puntual a esos problemas:

“Primero, el registro de usuarios de telefonía móvil. Lo traían en el artículo 8, fracción 64, y en el 160, fracción; segundo, el artículo 160 permitía al gobierno, a través de la agencia, tener acceso a la geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, de cualquier dispositivo móvil. No lo eliminaron. Lo único que sucede es que ya no está en el artículo 160. Es un artículo prácticamente idéntico que ahora es el 183. La única diferencia es que ahora, quien le pide a los concesionarios la geolocalización en tiempo real, ya no es la agencia”, detalló.