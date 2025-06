“Nombre, ni me vas a ver ahí”: diputada de Morena dice que no se atiende en el seguro social

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada morenista de Cholula, Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil, dijo que no se atiende en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino en un hospital privado para no quitarle el lugar “a una persona que realmente lo necesita”.

A través de redes sociales, Salvatori compartió que recientemente fue internada en una clínica, por lo que un usuario le comentó: “Yo no te veo en el IMSS, tienen seguro. ¿No muy sencilla y humilde? Debiste haber ido ahí”.

La representante del partido de Morena, cuyo lema es “la austeridad republicana en beneficio del pueblo”, respondió: “Nombre, ni me vas a ver ahí porque nosotros no tenemos IMSS, tenemos ISSSTEP (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla)”.

En el video, afirmó que, aunque es derechohabiente, no se atendería en ese lugar, porque se le haría “muy ruin que teniendo un seguro de gastos médicos mayores” que ella paga, con su propio dinero, “fuera a quitarle el lugar en un hospital público a una persona que realmente lo necesita”.

Salvatori argumentó que su decisión es por la alta escasez de camas y medicamentos que hay, por lo que algunos de los comentarios en la publicación fueron:

“¿Entonces acepta que hay escasez de medicamento?”.

“Pero si es muy ruin, porque aceptas que el servicio de salud está lleno de carencia y no has hecho NADA desde tu posición de poder".

“Lo ruin es que la clase gobernante (esa a la que tu perteneces) no hagan por resolver los problemas que describes y que no vives en carne propia”.

Esta no es la primera vez que la diputada recibe críticas por medio de redes sociales. En 2024, la morenista causó indignación y reclamos de internautas por parodiar un asalto al transporte público entre sus compañeros de campaña, cuando aún era candidata a legisladora local.

“¡Cámara, ya se la saben, celulares y carteras, ándeles!”, exclamó en el ya conocido tono que usan los asaltantes en diversas ciudades del país.

Sin embargo, el video causó protestas de usuarios, quienes le reclamaron por hacer apología de la problemática que miles de ciudadanos padecen a diario y que puede llegar a ser traumática y frustrante.

En 2021, la nombraron como #LadyMontajes porque publicó un clip donde supuestamente la agredieron aventándole harina en el rostro en una transmisión en vivo, cerca de la pirámide de Cholula. A pesar de las pruebas y comunicados que emitió, muchos usuarios no le creyeron.

Cuando era legisladora del Partido Encuentro Solidario (PES), en 2020, compartió un video en TikTok, haciendo una coreografía con música de reggaetón, donde simuló echar balazos mientras caminaba en el pleno de la Cámara de Diputados.

?? La diputada mexicana Nayeli Salvatori Bojalil está en el ojo del huracán por grabar un video de TikTok en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Salvatori Bojalil baila al ritmo de reggaetón y simula disparar un arma



Video @HendrikOrtega pic.twitter.com/8vFRIou5ra — HispanoPost (@hispanopost) July 3, 2020

Ante las críticas desatadas, la diputada comentó en X (entonces Twitter): “¡Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! (sic) mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? ¿Mucho antes de empezar sesión? (sic) Doble moral la de ustedes”.

El video y los tuits ya no están disponibles en sus redes sociales.

Ese mismo año, propuso prohibir los memes, con una reforma al Código Penal Federal para castigar a las personas que falsificaran, alteraran videos, fotografías, audios y elaboraran imágenes de una persona sin su consentimiento para dañar su imagen.

¿Quién es Nayeli Salvatori?

Salvatori, de 39 años, es diputada de Morena de Cholula. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Madero y una maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Puebla.

Además de ser funcionaria, es creadora de contenido en redes sociales, donde comparte videos de comedia como una “señora de las Lomas”.





A lo largo de su trayectoria política, fue representante del Instituto Nacional Electoral (INE) por el PES, y fungió como diputada federal de la LXIV Legislatura, en el Congreso de la Unión, de 2018 a 2021.

De acuerdo con el Congreso de Puebla, algunas de las comisiones a las que pertenece son:

• Vocal en Protección Civil.

• Secretaria en Instructora.

• Vocal en Vivienda.

• Vocal en De Familia y los Derechos de la Niñez.

• Vocal en Comunicación Social.

• Vocal en Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción.