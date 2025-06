Trump respalda el impuesto a remesas y promete “aumentar drásticamente las deportaciones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por primera vez, el presidente Donald Trump expresó públicamente su apoyo a que se graven las remesas que envían migrantes en Estados Unidos a sus países de origen.

El magnate pronunció un discurso en la Casa Blanca durante un acto para promover la aprobación en el Senado de su plan fiscal conocido como “One Big Beautiful Bill” (Un gran y hermoso proyecto de ley) antes del 4 de julio, Día de la Independencia de EU.

“Vamos a financiar completamente las últimas secciones del muro fronterizo, imponer un nuevo impuesto a las remesas de dinero enviadas al extranjero y aumentar drásticamente las deportaciones a un mínimo de un millón de inmigrantes indocumentados al año”, dijo el mandatario este jueves.

President Trump: "We're going to fully fund the final sections of border wall, impose a new remittance tax on money sent back to foreign countries, and dramatically increase deportations to a bare minimum of one million illegal aliens per year." pic.twitter.com/ctckEGWh9f