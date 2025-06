Temporales e invisibles: realidad del trabajo migrante y LGBT+ en México

Uzmel, hombre homosexual cubano de poco más de 40 años, llegó a México en una de las caravanas migrantes que tanto atormentaron a la primera administración de Donald Trump y una de las motivaciones para implementar las medidas antimigratorias más alarmantes de la última década. Hoy, sigue en México y espera se abra una puerta que le permita llegar a Canadá para estar con su familia. El refugio LGBT+ Casa Frida, fue “el salvavidas de su Titanic”, asegura.

El primer mes de 2019 para Centroamérica comenzó con un éxodo derivado de múltiples conflictos civiles y desastres naturales. Y esa movilización marcó, en gran medida, el rumbo de la política de asilo de todo el sexenio del gobierno de México en ese entonces liderado por Andrés Manuel López Obrador. La caravana migrante, según las estimaciones de organizaciones como el Strauss Center, movilizaron de enero a diciembre de 2019 a más de 700 mil personas que transitaron del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) –Guatemala, Honduras y El Salvador– hasta México. La solicitud era impostergable: mejores condiciones de vida para las personas que padecían situaciones difíciles en su país de origen.

Corte Suprema de EU permite deportación expedita de migrantes a países que no son los de origen

Debido a esto y a una constante exigencia del gobierno estadounidense, las autoridades mexicanas se vieron obligadas a implementar medidas de control migratorio y asistencia social en puntos estratégicos como las aduanas fronterizas, con el objetivo de detener el flujo hacia Estados Unidos. Al concluir el gobierno de AMLO, al conjunto de esas mismas medidas se le denominó Plan nacional México te abraza.

Se trata de una de las políticas públicas más importantes, por la cantidad de personas que fueron interceptadas, entidades federativas (10 del centro y sur del país y seis en la frontera norte) y dependencias participantes (34).

El proyecto inicial, es decir, cuando aún no era contemplado como un plan integral, sino como respuesta a las oleadas migratorias, arrancó en julio de 2019 y fue anunciado por el expresidente López Obrador como respuesta a las caravanas que buscaban asilo. En ese contexto el gobierno federal anunció la apertura de hasta 40 mil puestos de trabajo en empresas maquiladoras a lo largo de la frontera norte de México para los inmigrantes que esperaban en el país por sus trámites de asilo en Estados Unidos o Canadá.

Aquel primer intento de atención a personas en situación de movilidad concluyó con varias deficiencias, entre otras, la falta de atención especializada a población de la diversidad sexual y de género, tal y como denuncian activistas como Raúl Caporal, fundador de Casa Frida. También, la falta de espacios laborales para las personas refugiadas, particularmente aquellas de la comunidad LGBT+ . Pues pese al apoyo que podrían significar las ferias del empleo, la realidad, según Caporal, es que en México se vive un problema con la proliferación de empleos informales, poco especializados y con escasa capacitación para las personas sexodiversas.

De hecho, el propio sitio oficial de la Secretaría del Trabajo reconoce que, desde 2001 a 2019, la cantidad universal de empleos otorgados en estas ferias (contemplando específicamente las que se realizan para la población migrante) es tan sólo de 365 mil, es decir, apenas 50% de la población de personas en situación de movilidad humana reportada en 2019, por lo que la atención es insuficiente. Este medio de comunicación solicitó entrevista a la Secretaría del Trabajo para indagar sobre los datos faltantes, pero hasta el momento del cierre no recibimos respuesta.

Uzmel tiene la misma experiencia. “Cuando llegué a Chiapas pensé que los mexicanos nos hacen, inconscientemente, lo que los americanos les hacen a ellos cuando cruzan la frontera. Los trabajos son pocos y muy mal pagados”. Uzmel llegó a Tapachula con cuatro mil pesos mexicanos que un cajero automático le arrebató en un intento de transacción, y cuando quiso atención en la sucursal no pudieron responder ya que la cuenta pertenecía a su hermana, quién vive en Canadá. Al no poder continuar sin recursos, acudió al único espacio donde podía pedir ayuda sin ser discriminado y deportado, Casa Frida.

Para lograr reunir el costo del avión hacia la Ciudad de México tuvo que pasar por varias ferias del empleo donde el pago por día laborado no superaba los 200 pesos mexicanos, un ritmo imposible para quienes tienen la vida a contrarreloj.

Para Uzmel, un trabajo en las medianías del Tren Maya no era una opción, debido a la cercanía con militares, así que terminó trabajando como florista para un artista local, es decir, el Estado fue incapaz de otorgarle un trabajo donde se respeten sus derechos. El conjunto de estas problemáticas orilla a algunos activistas y organizaciones civiles a señalar insuficiencia y rezago en materia de inclusión para la diversidad sexual y de género en los programas migratorios.

Lo que más duele no es huir de tu país, es llegar a otro donde no hay lugar para ti. Y sí, sin trabajo eso es una realidad”, dice Raúl Caporal. “El problema es que el acceso al trabajo para personas LGBT+ migrantes es casi una ilusión si no hay una voluntad institucional que respalde su derecho a existir.