VIH en México: el estigma persistente y falta de prevención golpean a la comunidad LGBTTTIQ+

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Pese a que el VIH no es una enfermedad exclusiva de la comunidad LGBTTTIQ+, el estigma contra sus integrantes por este motivo prevalece mientras que la falta de información y campañas de prevención no ayudan a acabar con la epidemia.

Desde los primeros casos registrados en el mundo, el VIH y el sida fueron identificados como un tema casi exclusivo de la comunidad LGBTTTIQ+. Sin embargo, no existen datos precisos –a escala nacional ni internacional– que distingan entre pacientes que pertenecen a dicho sector de la sociedad y pacientes heterosexuales.

Eso, debido a la amplitud de la comunidad LGBTTTIQ+ y a que hay una gran cantidad de hombres que tienen sexo con otros hombres que se identifican como bisexuales, pero temen ser discriminados o simplemente no se identifican como homosexuales ni bisexuales porque tienen parejas mujeres e incluso hijos y tampoco quieren hacer públicas sus prácticas sexuales con otros hombres.

En entrevista, el coordinador de Comunicación y Promoción de la Salud Sexual de Clínica Condesa, Marco Palet, consideró que el estigma que pesa sobre la comunidad se debe a la falta de información sobre la enfermedad y a que ésta ha dejado de tratarse como una epidemia, pues desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón los spots o anuncios preventivos dejaron de difundirse.

Palet. “El estigma prevalece porque no hay campañas masivas”. Foto: Facebook / Marco Palet

“El estigma contra la comunidad prevalece justamente porque no hay campañas masivas, al VIH ya no se le ha dado trato de epidemia y sigue siendo una epidemia que está en todo el mundo, pero como se controla y no tiene la letalidad que tenía el covid-19 que si no te vacunabas o incluso con vacuna, te enfermabas, no aguantabas, te intubaban y te morías; con el VIH te tomas el tratamiento y puedes vivir muchos años o te mueres incluso de viejito, pero no de VIH ni de sida porque hay gente muy apegada a su tratamiento que no tiene problemas, son pocos, digamos, los que por cuestiones emocionales o psicológicas o de salud mental rompen la adherencia al tratamiento y bajan a la etapa de sida; entonces es un tema social”, dijo.

Añadió que el epicentro del VIH se encuentra en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres sin protección; en jóvenes que comienzan a experimentar sexualmente en contextos en los que el uso del condón tampoco es lo usual o que hay personas que mezclan el consumo de sustancias, para durar más en el sexo o para intensificar las sensaciones, donde tampoco utilizan el preservativo, único método de prevención del VIH 100% efectivo.

“Hay personas que están en PREP, que es la profilaxis preexposición que, luego de estar expuesto a VIH y resultar negativo, consiste en tomar un tratamiento médico diario para evitar que adquieras el virus; y de todos modos no se ponen condón y agarran otras infecciones; otros que están en tratamiento por VIH pero son intransferibles y piensan que no tienen necesidad de ponerse condón, por eso es importante que todas las instituciones de gobierno participen en la educación sexual porque el riesgo de contraer VIH está ahí, igual que todas las demás infecciones que se transmiten por vía sexual”, refirió.

“Aquí en la CDMX el problema no es el fentanilo ni la heroína, el problema es el cristal porque hay hombres que tienen VIH y usan el cristal por ser una sustancia utilizada para durar más en sesiones de sexo, lo que hacemos es que se les da un abordaje diferenciado y estamos trabajando con el Instituto de Prevención de las Adicciones para que reciban atención a través de los programas del mismo”.

Clínica Condesa se creó en el año 2000 en la colonia Hipódromo Condesa, luego de más de una década de epidemia que demandaba atención prioritaria a las personas que se infectaron y que eran estigmatizados desde las instituciones de salud.

Además de la sucursal de la colonia Hipódromo Condesa existe otra en la alcaldía Iztapalapa, que atiende al oriente de la Ciudad de México, debido a que, afirmó Palet, de allá se ha registrado un mayor número de personas que solicitan los servicios de la clínica.

Cristal. Problema para la CDMX. Foto: X /@OHarfuch

“Ésta es una clínica de salud pública que atiende la infección de las personas que viven con VIH y son muchas. Lo que pasa es que la comunidad de la diversidad es muy visible y aquí tienen una ventaja, son atendidos con la atención diferenciada que sabemos dar aquí.

“Si aquí llega una mujer trans y me enseña una identificación donde dice ‘Rodrigo Fernández Fuentes’, no le voy a llamar por su nombre, le voy a llamar por su apellido y va a tener un trato empático. Eso le llamamos atención diferenciada, pero eso aplica también para población de calle, para usuarios de sustancias, para migrantes”, detalló.

La actual jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada afirmó que busca abrir tres sucursales más en la CDMX. Sin embargo, el proyecto no se ha materializado y hay trabajadores de la clínica que temen que, argumentando la falta de recursos, se les obligue a dar atención en las nuevas sucursales sin un incremento salarial justo.

Desabasto

Desde 2019 a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador el sector salud experimentó un desabasto de medicinas e insumos por la centralización de las compras de medicamentos y la desaparición del Seguro Popular que afectaron la cadena de suministro.

La situación llegó a su peor punto entre 2020 y 2021 por la pandemia de covid-19, por ello, los pacientes, activistas y organizaciones de la sociedad civil reclamaron al gobierno la falta de medicamentos antirretrovirales para atender VIH y personas en PREP.

Sin embargo, Palet afirmó que Clínica Condesa no padece de este problema, pese a las protestas por las que incluso Alaín Pinzón, activista y fundador de VIHve Libre, fue denunciado por la Secretaría de Salud federal.

“Aquí no tenemos desabasto ¿Por qué no tenemos desabasto? Porque tenemos un equipo desde hace muchos años que tiene la clínica muy acucioso en estar viendo el número de pacientes, cómo va creciendo, la demanda, lo que toman y se hace una gestión anual con una planeación de un año para poder ver efectivamente cuánto medicamento estamos necesitando respecto de la parte presupuestaria, la infraestructura, te digo, de la ciudad y los medicamentos eh de otro tipo, los hormonales, por ejemplo, para la clínica trans, los antibióticos y todos los medicamentos de cuadro básico los da la ciudad a través de la Secretaría de Salud”, afirmó.

Clínica Condesa pertenece a Secretaría de Salud del gobierno capitalino, pero se desconoce cuánto presupuesto recibe anualmente, pues incluso de solicitudes de información realizadas por Proceso, las instituciones capitalinas rechazan ser competentes para entregar tales datos.

Cínica Condesa. Vacunados contra el desabasto. Foto: Facebook / Clínica Especializada Condesa

Palet fue cuestionado sobre este punto, pero dijo desconocer el presupuesto de la Clínica. Sin embargo, reconoció que carecen de presupuesto para campañas de prevención e información.

En cambio, afirmó que los medicamentos antirretrovirales, que son los más costosos que utilizan las personas con VIH y con PREP, los compra el gobierno federal mediante el IMSS Bienestar a partir de la requisición que hace la institución anualmente.

Hoy por hoy –enfatizó– se necesita más información para que la gente sepa que vivir con VIH no es una sentencia de muerte y ninguna infección de transmisión sexual es un castigo de Dios, son cosas que ocurren en el transcurso de la vida.

De acuerdo con las cifras públicas, Clínica Condesa atiende a más de 36 mil pacientes con VIH y PREP, el año pasado 21 mil personas tenían tratamiento antirretroviral con diagnóstico de VIH y más de 96% estaba en control virológico, es decir, que tienen menos de mil copias del virus en su sangre, por lo que no transmiten la infección a otras personas.

“Cuando se descubrió la PREP por ahí de 2019, cuando empezaba la pandemia por covid-19, la PREP ya se aplicaba en otros países. Hoy hemos crecido, tenemos pacientes en PREP, es decir, personas negativas a VIH que no tienen la infección casi 10 mil, pero ahorita el dato oficial es de ocho mil 229, que para una ciudad de este tamaño es poco, pero tenemos que hacer más”, afirmó.

He observado que está creciendo el número de personas negativas a VIH y que vienen a la clínica por servicios y creo que la presión de servicios para los negativos podría desplazar a los que requieren cuidados especializados.

La clínica cuenta con un laboratorio especializado de diagnóstico en el que se hacen pruebas para detectar VIH, sífilis, Hepatitis B y C, todas infecciones relacionadas entre sí.

Atienden a personas en situación de calle que pueden estar expuestas al virus o resultan positivas a él; migrantes y sobrevivientes de agresiones sexuales, que diariamente llegan entre tres a cinco provenientes de la Fiscalía capitalina.

Brugada. Tres clínicas más, promesa pendiente. Foto: Eduardo Miranda

Mediante sus programas se creó una Unidad de Salud Integral para personas Transgénero, que se encuentra a un lado del hospital Vicente Leñero, donde atienden a personas trans con VIH y sin el virus, pero que requieren tratamientos hormonales.

Para Alaín Pinzón, activista y fundador de VIHve Libre, la Ciudad de México es el único lugar del país con instalaciones e insumos para tratar a personas con VIH, en comparación con otras entidades donde el desabasto de medicamentos afecta a estos pacientes.

Sin embargo, reprochó que las políticas de salud pública de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para con los pacientes de VIH no son cercanos a la comunidad LGBTTTIQ+, pues han incrementado las negligencias, los trámites burocráticos y el personal trabaja en condiciones deplorables, sin basificación o prestaciones.

“Su personal a cargo de los temas LGBTTTI y de salud, involucrados los servicios de VIH en la Ciudad de México, no son ni remotamente cercanos a las comunidades, la falta de liderazgo en sus áreas hacen que seamos las personas LGBTTTI+ que usan esos servicios quienes estemos constantemente peleando con su burocracia y el rechazo constante a atendernos”, dijo en entrevista con esta casa editorial.

“Los más afectados son las personas más vulnerables, jóvenes sin seguro médico, sin papeles para los trámites, sin trabajo”.