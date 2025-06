"Ya no aguanto": Fofo Márquez denuncia torturas desde el penal de Barrientos (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El influencer Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez, aseguró que sufre agresiones físicas, amenazas y extorsiones dentro del penal de Barrientos, Estado de México, donde cumple una condena por intento de feminicidio.

La denuncia fue difundida el 26 de junio de 2025 a través de una llamada telefónica publicada por la cuenta de TikTok Mr.TV. En la grabación, Márquez conversa con el influencer Dominguero y afirma entre sollozos que ya no soporta las condiciones que enfrenta en prisión.

Golpizas, extorsiones y un intento de infección

Durante la llamada, Fofo Márquez relató que las agresiones iniciaron tras su traslado del penal de Texcoco al de Barrientos. Señaló que ha sido víctima de extorsiones por parte de custodios y personas internas, quienes le han exigido sumas que van desde los dos hasta los cinco millones de pesos.

“Me estaban extorsionando con dos millones, ya subieron a cinco. Me dejaron colgado sin bóxer, sin nada, y me estuvieron golpeando”, declaró el creador de contenido.

Aseguró que también intentaron infectarlo con hepatitis y que su estado de salud se ha deteriorado por la falta de atención médica y alimentación.

“Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto”, expresó en la llamada.

Denuncia por uso indebido de celular dentro del penal

La publicación del audio con declaraciones de Fofo Márquez ocurre días después de que el creador de contenido Maurg1 compartiera en TikTok que una seguidora le envió capturas de pantalla con mensajes de tono sexual, presuntamente enviados desde una cuenta secundaria atribuida a Fofo Márquez. En ese intercambio, el influencer habría reconocido la interacción con frases como “ya vi que me acusaste”.

De comprobarse que esos mensajes fueron enviados desde el interior del penal, implicaría una infracción a los reglamentos penitenciarios, que prohíben a las personas privadas de la libertad utilizar dispositivos móviles.

Además, al momento de la redacción de esta nota, la cuenta verificada de Facebook de Fofo Márquez registró actividad reciente con una publicación fechada el 24 de junio de 2025, lo que ha generado más cuestionamientos sobre el posible uso de redes sociales desde prisión.

La cuenta de Fofo Márquez registró actividad el 24 de junio con este posteo.

Foto: FB Fofomqz

Cumple condena de 17 años por intento de feminicidio

El influencer, de 27 años, fue sentenciado a 17 años de prisión en 2024 tras ser encontrado culpable del delito de tentativa de feminicidio. En el caso, se acreditó que golpeó a una mujer en la vía pública.

En la conversación reconoció la gravedad del hecho por el que fue condenado, pero insistió en que no merece el trato que ha recibido en prisión.

“La gente sabe que no soy delincuente. Yo sé que no estuvo bien lo que hice, pero no es para tanto”, afirmó.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ni la Secretaría de Seguridad estatal han emitido posicionamientos sobre la denuncia de Márquez.

Tampoco se ha confirmado si se ha iniciado alguna investigación interna en el penal de Barrientos respecto a los señalamientos vertidos en la llamada.

La única fuente disponible al cierre de esta edición es el contenido difundido por Mr.TV en TikTok, replicado por diversos medios como Infobae el 26 de junio de 2025.

Dominguero, uno de los pocos allegados que mantiene contacto con Márquez, sugirió que buscara atención médica. El influencer respondió que tiene el hombro dislocado a causa de los golpes que ha recibido.

La llamada también incluyó referencias al miedo constante que siente dentro del penal y su sensación de estar al borde del colapso emocional.