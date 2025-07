Guardia Nacional no es parte del Ejército, tiene su sentido propio: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin la Guardia Nacional no hubiera sido posible la disminución del 25 por ciento del homicidio doloso; esta corporación “nació para ser la expresión viva de un Estado que protege con humanidad” y ahora es de las mejor reconocidas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en el sexto aniversario de esta institución.

“La Guardia Nacional no solo nació para enfrentar el crimen o para intervenir en emergencias; nació para ser la expresión viva de un Estado que protege con humanidad, que actúa con legalidad, con honestidad, y que sirve con integridad y valentía a su pueblo y a su patria”, aseguró este lunes

La mandataria federal recordó un asunto del que se habló desde la propuesta del sexenio anterior de que se adscribiera a la Secretaría de la Defensa Nacional pero no formaba parte de la misma.

“Algunos piensan que ‘la Guardia Nacional es parte del Ejército Mexicano’. Y no, es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es diferente. Tiene su propia Comandancia, sus propios oficiales, su propia formación; su sentido propio, separado del Ejército; aunque hay que agradecer la generosidad de los miembros del Ejército Mexicano que han decidido otorgar muchos de ellos su carrera a la Guardia Nacional”, dijo.

Agregó que se trata de “una institución que cada día se consolida para garantizar la protección de la paz y la seguridad. En seis años, es una de las instituciones mejor reconocidas por el pueblo de México”.

Al mismo tiempo destacó la vinculación con las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad, para dar paso a una estrategia que, aseguró, “funciona y dará cada día mayores resultados, estoy segura”.

La jefa del Ejecutivo llamó a los elementos que conforman la Guardia Nacional a aplicar la valentía.

“La valentía verdadera es muchas veces silenciosa, invisible para el ojo ajeno, pero imborrable para quien la lleva en el alma (…) la honestidad también es valentía, porque en un mundo donde por muchos años los gobernantes ocultaron, engañaron o traicionaron, ser honesto también significa ser valiente”.

Expresó: “Valiente no es el que impone con miedo, sino el que liderea con el ejemplo. Valiente no solo es el que vence a un enemigo, sino el que vence la tentación de traicionar sus principios. Ser valiente es resistir la corrupción cuando otros ceden. Ser valiente es levantar la voz ante la injusticia, incluso si eso incomoda (…) Valiente es el que no negocia sus valores, el que no traiciona su conciencia, el que hace lo correcto, aunque nadie le aplauda”.

La jefa del Ejecutivo mexicano finalizó su discurso con un mensaje: “Como presidenta de México y como ciudadana: Gracias. Gracias por no rendirse, gracias por ser valientes. Gracias a todas y a todos los que forman parte de esta noble y valiente institución ¡Que viva la Guardia Nacional!”.