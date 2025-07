“Que investigue la Secretaría Anticorrupción”: esto dijo Sheinbaum sobre delegado de Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pueden tener la certeza de que los recursos que habría utilizado el delegado del Bienestar del gobierno federal en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, para vuelos privados, no son dinero público y, en caso de que éstos se hicieran, lo tiene que investigar la Secretaría Anticorrupción, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Proceso publicó que “entre el 31 de enero y el 25 de marzo de 2025, el delegado de Bienestar del gobierno federal en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, utilizó al menos en 25 ocasiones el avión privado. De acuerdo con registros de vuelo, en promedio abordó la aeronave una vez cada dos días durante ese periodo”.

“Rentar por hora un avión con las características del que utilizó Américo Villarreal Santiago —un Cessna 340A— tiene un costo promedio que oscila entre mil 300 y mil 800 dólares. Durante el periodo del 31 de enero al 25 de marzo de 2025, el delegado de Bienestar en Coahuila abordó la aeronave privada en al menos 25 ocasiones, acumulando un total de 31 horas con 57 minutos de vuelo. Con base en estas cifras, el gasto mínimo estimado asciende a por lo menos 797 mil 16.22 pesos”, indica el reportaje.

Villarreal Santiago, también hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, percibe una remuneración mensual neta de 108 mil 133 pesos, por lo que para cubrir los gastos para dicho traslado en aeronaves privadas, en unas 25 veces, tuvo que destinar el equivalente a más de siete meses de sueldo, además de que en su declaración patrimonial “informó que no posee inversiones, cuentas bancarias, ni otro tipo de activos; los únicos ingresos que recibe provienen de su remuneración como funcionario del gobierno federal”, agrega el reportaje.

Este lunes, la jefa del Ejecutivo Federal afirmó: “Eso no lo paga Bienestar, eso sí se los puedo garantizar, porque no hay recursos para ello. En todo caso, que investigue la Secretaría Anticorrupción”.

Añadió que “primero, hay que investigar si sí usó los aviones privados; segundo, pueden tener la certeza de que no son recursos públicos; y tercero, en todo caso, si sí se hizo algún vuelo en avión privado, pues que se explique, porque no es parte de nuestra política de austeridad”.

Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno investigará para “ver si es cierto. Y si sí, pues qué explicación hay; y si no, no ocurrió. Pero no es con recurso público, de eso pueden tener la certeza”.