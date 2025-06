Arancel de 50% al acero y aluminio es insostenible y sin sustento legal: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar a 50% el arancel contra las importaciones de acero y aluminio es injusta, insostenible y no tiene sustento legal, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

De no llegar a un acuerdo con Estados Unidos, la presidenta adelantó que la próxima semana estarían lanzando medidas de protección, aunque aclaró que no correspondería a una “venganza”.

“No tiene que ver con un ojo por ojo, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos”, indicó la mandataria en conferencia.

Este miércoles 4 de junio, Estados Unidos activó el mayor incremento de aranceles al acero y el aluminio: del 50% tras el 25% que Trump había impuesto previamente.

La jefa del Ejecutivo federal inició con la postura de que se trata de “una medida que consideramos injusta, es una medida para todo el mundo, no solo para México (...) En el caso de México, primero, es injusta, porque como lo hemos dicho varias veces: México importa más de lo que exporta en acero y aluminio. Formalmente se pone un arancel cuando hay un déficit, que para Estados Unidos México exportara más de lo que está importando”, dijo.

Esta mañana en su conferencia, agregó que es injusto porque “desde nuestra perspectiva no tiene sustento legal porque hay un tratado comercial, se está viendo que por razones de seguridad en Estados Unidos y ayer mismo la vocera de Casa Blanca dice que hay muy buena colaboración con México, incluido el tema de seguridad. No creemos que tenga sustento”.

El tercer elemento que expuso la jefa del Ejecutivo federal es que es insostenible porque así como en la construcción de autos hay muchas autopartes que pasan la frontera, en el caso del acero también.

Sheinbaum adelantó que este día tendrá una reunión con las cámaras del acero y el aluminio, “ya habíamos avanzado mucho con Estados Unidos en un acuerdo especial para México”, por lo que espera que con funcionarios se logre un acuerdo.

También informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tendrá reunión con el secretario de Tratados Comerciales y con el de Comercio de Estados Unidos y, si no hay un acuerdo, nosotros estaremos anunciando medidas la próxima semana.

“Porque nuestra responsabilidad, primero, es proteger el empleo a las y los trabajadores mexicanos; y, segundo, a la industria del acero, 50 por ciento de aranceles representa una afectación a la industria del acero y aluminio muy grande, ya de por sí 25 por ciento”, dijo.

Aseguró en que México tiene que protegerse y fortalecerse. “No estamos de acuerdo, no creemos que sea justa ni sostenible porque encarece todo y esperamos llegar a un acuerdo si no se logra estaremos anunciando medidas que tenemos que tomar necesariamente para fortalecer los empleos. No es un asunto de venganza -en inglés dicen retaliation- es protección de empleo y empresas”.