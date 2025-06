“Hicieron mierda al Poder Judicial”: Ricardo Anaya; se da un agarrón con Fernández Noroña (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que con la elección celebrada el pasado 1 de junio, Morena hizo “mierda al Poder Judicial”.

Durante la Sesión de la Comisión Permanente, el senador albiazul explicó que la elección judicial fue un cochinero y un fraude por las casillas vacías, boletas llenas antes de la elección y la entrega de acordeones; refirió que eso es apenas la punta del Iceberg, ya que afirmó que, como dice el refrán popular: “La caca flota, y ya empezó a flotar”.

Y pidió un video de ilustración de cuando el Comité de Evaluación del Legislativo eligió a Ana Patricia Briseño, quien no respondió correctamente los cuestionamientos jurídicos y posteriormente fue elegida magistrada.

"Para quienes somos abogadas y abogados, eso que contestó es una absoluta estupidez. La señora no tiene la más remota idea del derecho, y ustedes la nombraron para evaluar, ella decidió quién era apto para ser ministro de la Corte, para estar en la Sala Superior del Tribunal, para integrar el Tribunal de Disciplina. En serio, ¿no les da vergüenza? Pero miren, ahí no acaba la historia. ¿Qué creen? También la hicieron magistrada.

“Esas son las magistradas con las que ustedes van a salvar a la República. Miren, no era perfecto el Poder Judicial, tenían en sus manos una oportunidad de oro para hacer una transformación verdadera. No, no salvaron a la República, se adueñaron del Poder Judicial y me van a perdonar el francés: ‘hicieron mierda al Poder Judicial’”, dijo en Tribuna.

Surge enfrentamiento con Gerardo Fernández Noroña

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió a Ricardo Anaya que el artículo 61 es muy claro y que hay que plantear con toda la dureza que se quiera a la crítica, pero sin faltar al respeto a la Asamblea, en referencia al uso de la palabra “mierda”.

Al respecto, Ricardo Anaya respondió que Fernández Noroña no tiene calidad moral para reconvenirlo porque “usted en su cuenta oficial de Twitter, ha usado la palabra mierda para referirse en un tuit a usuarios de la red, en otro tuit a unos libros, en otro tuit a Donald Trump, en otro tuit al horario, en otro tuit al sistema educativo, en todos los casos, usted por escrito utilizó esa palabra, entonces, ¿con qué calidad moral nos viene aquí a decir qué palabras podemos usar y cuáles no?”

También le recordó que la Constitución establece que los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus expresiones en Tribuna.

El señalamiento provocó una interrupción de Fernández Noroña. “Usted quiere debatir con la presidencia el derecho que tiene la presidencia de llamarle a tratar con respeto a esta asamblea. Si usted se llena la boca con la palabra que ha dicho toda esta sesión, llénese lo que quiera con ella, yo no he usado en tribuna nunca, y si en sus expresiones personales coloquiales en las redes es usted todavía más insolente, es su problema, en esta asamblea se le exige que trate a la asamblea con respeto y esa no es una reconvención”.