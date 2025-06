Senadores vuelven a EU para intentar frenar impuesto a remesas; PRI y MC no acuden

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Sin los representantes del PRI y de Movimiento Ciudadano (MC), comisión de legisladores regresa a Estados Unidos para exponer la urgencia de frenar el impuesto del 3.5% a las remesas.

La delegación está integrada por Ignacio Mier Velazco, Andrea Chávez Treviño, Karina Isabel Ruiz Ruiz y Alejandro Murat Hinojosa, de Morena; Mauricio Vila Dosal, del PAN; Ruth González Silva, del PVEM; y Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT.

Sin embargo, la senadora del PRI, Cristina Ruiz y la legisladora de MC, Amalia García, no acudirán con la comisión, acusando falta de agenda en reuniones y esfuerzos tardíos.

La senadora tricolor, Cristina Ruiz, afirmó que hubo improvisación por parte de Morena y que desde la visita pasada no se les entregó agenda de reuniones, por lo que los esfuerzos de los legisladores han resultado infructíferos y demasiado tardíos.

Por su parte, el coordinador de MC en la Cámara Alta, Clemente Castañeda, explicó la representante de su partido, Amalia García, no acudió con la Comisión ya que hasta el momento no tenía agenda del grupo Plural y resaltó que las visitas ocasionales de buena fe, incluso algunas de turismo legislativo, no van a conseguir los objetivos que están persiguiendo como país y como Estado.

“Les deseamos mucha suerte a quienes acudirán a Washington en estos días. Nosotros estamos al tanto de lo que está ocurriendo, pero para muestra un botón: en este momento, a estas horas, no tenemos todavía la agenda que se va a desarrollar por parte de este grupo plural en Washington. De tal suerte que nosotros en esta ocasión decidimos no acudir”, detalló.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, informó que viajarán a Washington con un objetivo claro: “defender a nuestras paisanas y paisanos migrantes frente a un impuesto injusto que atenta contra lo que con tanto esfuerzo ganan”.

Por su parte, la morenista Andrea Chávez resaltó no quitarán el dedo del renglón y el objetivo de la misión es frenar los injustos impuestos que se buscan imponer a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en el territorio nacional.