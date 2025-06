Sheinbaum da espaldarazo a Hugo Aguilar como nuevo presidente de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Hugo (…) Me da mucho gusto que sea un indígena mixteco de Oaxaca… sacó más votos que el PRI en 2024”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a Hugo Aguilar Ortiz como quien quedaría a la cabeza de la SCJN; también aclaró el malentendido sobre el género de quien quedará en este cargo.

De Aguilar dijo que es “muy buen abogado. Tengo el privilegio de conocerlo, no solamente sobre temas relacionados con los pueblos originarios, sino en general. Tiene un amplio conocimiento. Es un hombre modesto, sencillo (…) Con una enorme inteligencia y sensibilidad social”.

Los números del INE que pidió mostrar indican que la participación ciudadana en la elección judicial fue de 12.9191 por ciento, es decir de casi 13% y de acuerdo con las actas computadas en un 99.8 por ciento, “o sea, prácticamente ya terminaron: Aguilar Ortiz Hugo. Votos: 6 millones 78 mil 082 votos; solo, Hugo sacó más votos que el PRI en el 2024”.

También mencionó a quienes obtuvieron más votación: Figueroa Mejía Giovanni Azael, con 3.6 millones de votos; Espinoza Betanzo Irving, 3 millones 471 mil 746; Guerrero García Arístides Rodrigo, 3 millones 470 mil 410; y De Paz González Isaac, 2 millones 819 mil 967.

En el caso de las mujeres expuso: “Batres Guadarrama Lenia, también creo que tuvo más votos que el PRI, 5 millones 744 mil 290; Esquivel Mossa Yasmín, 5 millones 194 mil 44; Ortiz Ahlf Loretta, 4 millones 919 mil 43; Ríos González María Estela, 4 millones 613 mil 18; y Herrerías Guerra Sara Irene, 3 millones 152 mil 275.

“Ese es el resultado de la votación y el presidente de la Corte es Hugo”, concluyó la mandataria federal, esta mañana.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal fue consultada sobre los votos nulos que emitieron ciudadanos en la elección judicial del pasado domingo, lo cual respondió de forma breve, para después enfocar la respuesta, de nuevo, en Hugo Aguilar.

“No sé si fueron 10 millones porque… La gente tiene derecho a anular su voto, tiene derecho, el tema aquí es que quien va a ser el presidente de la Corte tuvo más de 6 millones de votos, imagínense”, fue lo único que comentó al respecto.

Enseguida la jefa del Ejecutivo Federal refirió que “hay mucho racismo, mucho clasismo, todavía en algunos sectores de la sociedad, no en el pueblo, no en la mayoría, pero sí hay un… Deberían de revisarse a sí mismos, la manera en que hablan, que actúan, que dicen, lo que escriben: “¡¿Cómo pueden comparar a Hugo con Benito Juárez?!”.

Fue insistente en asegurar que “el tema aquí es esta cosa de que ‘¿cómo no va a usar toga? ¡Es terrible que no use toga!’ ¿Qué tiene de malo que use textiles bordados, hechos por manos indígenas? Si lo importante es lo que van a hacer”.

Por lo tanto, dijo que en el fondo lo que hay un profundo racismo, clasismo, “que es como algo que les toca internamente de que ‘¿cómo es posible?’. Entonces, tienen que hacer una revisión ellos. Si hacemos una revisión de lo que dicen comentócratas, de lo que escriben, es que, además de que todos dicen lo mismo, es muy aburrido porque todos dicen lo mismo”.

A las críticas que, dijo, ha visto en diversos comentarios señaló: “No lo comparen, imagínense, abrazó al (ex)presidente López Obrador. Entonces, va a ser muy bueno, es un cambio profundo. Entonces también que se revise eso. Imagínense, va a haber una identidad con la gente enorme, y ellos tienen que demostrar y seguirla demostrando”.