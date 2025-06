Sheinbaum descarta represión contra la CNTE y dice que siguen priorizando el diálogo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No vamos a usar a la policía ni a la Guardia Nacional para reprimir nunca a nadie”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de mantener su plantón en el zócalo capitalino como medida de presión para que el gobierno federal cumpla sus demandas.

“Es muy difícil cumplir (la derogación de la ley del ISSSTE de 2007) porque no hay el presupuesto suficiente, vamos a esperar hoy”, dijo la mandataria en conferencia.

Pese a que el plantón de la CNTE en el centro de la ciudad ha dejado grandes pérdidas a los comerciantes, además de caos vial en varias zonas de la CDMX, la presidenta no quiso poner un ultimátum a la disidencia magisterial para levantar su protesta.

“¿Y si no (se da)? El diálogo es lo más importante. No vamos a usar a la policía ni a la Guardia Nacional para reprimir nunca a nadie”, indicó.

“Se busca siempre el diálogo. ¿No estamos de acuerdo? Pues no, no estamos de acuerdo, pero un gobierno responsable tiene que buscar siempre esquemas de diálogo frente a una protesta social”.

Ante las preguntas de la prensa, la presidenta pidió no adelantarse. Incluso frente al planteamiento de por qué no reunirse directamente con ellos y no vía secretarios para desactivar las afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México, la jefa del Ejecutivo Federal insistió: “Vamos a esperar”.

Previo, la presidenta dijo que las y los maestros todavía están deliberando, por lo que fue redundante en pedir que se espere a los docentes para saber cuál es su decisión, “esperemos que... bueno vamos a esperar su decisión” y destacó que el diálogo en su administración siempre está abierto.

Ayer, la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE aprobó hacer un receso a su huelga nacional para reorganizarse, pero sin claudicar en sus demandas centrales; sin embargo, no definió cuándo iniciará esa pausa.