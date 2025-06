Sheinbaum responde a Marco Rubio y niega explotación de médicos cubanos en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “Esas decisiones las toma el gobierno de México”, así reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum ante el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de aplicar restricciones de visas a funcionarios por “explotación” de médicos cubanos, en caso de que la medida también se aplique a México.

Aunque el anuncio podría impactar a Centroamérica y a México, no se le ha hecho saber nada en específico, la mandataria federal primero se pronunció por el tema de la explotación, dado que en el país se han contratado médicos cubanos desde la pandemia de Covid-19 y después se mantuvieron para atender zonas lejanas que no se lograban cubrir, en específico por médicos especialistas.

“No es trabajo forzado, bueno, tendría que demostrarse, en el caso de México hay contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México” y se refirió al “periodo neoliberal” en el que se dejó de formar a médicos especialistas.

“No vemos ningún problema en eso, es legal, es abierto y no tenemos ningún problema en eso”.

Después, en el caso de que esa medida pudiera impactar a funcionarios mexicanos, la mandataria federal dijo que se mantiene colaboración, la coordinación, pero no hay subordinación. “México define su política exterior” como se indica en la Constitución.

Refirió que la decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador de contratar a médicos especialistas de otros países “fue para apoyar”, además porque hubo una política deliberada que evitó que se dieran más opciones de formación para médicos con especialidades.

También recordó que hay historia de ayuda mutua con Cuba, al recordar que México “es el único país que votó en contra del bloqueo a Cuba”, además de que la política exterior “no se puede definir en función de otros sino de los intereses de la nación y del pueblo”.

“¿Qué esperamos? Respeto, es lo que siempre hemos pedido, respeto y trato de iguales, que hasta ahora hay un trato de iguales, porque, repito, lo que hoy tenemos de aranceles al acero y aluminio es a todo el mundo, no es algo que vaya en contra de México”.

Para la visita del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien también fue embajador en este país en el primer periodo de Donald Trump, destacó que conoce México “y fue muy sensible en el momento que fue embajador, ya platicaríamos temas, hasta ahora no se nos ha hecho saber nada en particular para México”.