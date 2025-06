CNTE: “¿No es violencia mantener cerradas las puertas del diálogo?”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reviró al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre su condena a los actos violentos ocurridos ayer en la Secretaría de Gobernación: “¿No es violencia mantener cerradas las puertas del diálogo real mientras se condena desde un escritorio?”.

Así respondió la disidencia magisterial a las secretarías de Gobernación (Segob) y Educación Pública (SEP), quienes ayer la llamaron a seguir “de manera pacífica y respetuosa el diálogo constructivo en favor del magisterio nacional”, tras los disturbios de presuntos maestros de Guerrero afuera del Palacio de Cobián, cuando se realizaba la cuarta reunión entre autoridades y manifestantes.

En un posicionamiento, la CNTE recordó al gobierno federal que los maestros han resistido más de 20 días de “indiferencia, silencio y simulación institucional”, en referencia al tiempo que llevan en plantón en el Zócalo capitalino y con bloqueos de vialidades.

Y aclaró: “Lo que desde el poder se señala como ‘violencia’, no es otra cosa que la digna respuesta de una clase trabajadora que, una vez más, ha sido ignorada y despreciada”.

La CNTE consideró que “decir que el magisterio ejerce violencia es una falacia: ningún funcionario ha sido agredido, ningún miembro del gabinete ha sido dañado”.

Entonces, reviró al gobierno de Sheinbaum: “¿Pero no es violencia mantener a miles de trabajadores bajo el desgaste del plantón, sin solución alguna? ¿No es violencia mantener cerradas las puertas del diálogo real mientras se condena desde un escritorio?”.

La Coordinadora criticó que “violencia es tener al pueblo trabajador sobreviviendo en la miseria mientras se predican promesas vacías desde tribunales oficiales. Violencia es explotar al maestro, al campesino, al joven sin empleo ni educación, al pueblo entero, mientras se acusan de radicalismo a quienes ya no están dispuestos a seguir agachando la cabeza”.

En su comunicado de ayer, la Segob y la SEP condenaron “cualquier manifestación de violencia”. En respuesta, la CNTE les lanzó: “Si condenan la expresión rebelde del magisterio ¿Por qué no condenan también la violencia estructural que nos deja sin una pensión digna?, ¿Por qué no condenan la violencia de haber impuesto un régimen de explotación laboral tecnocrática como la USICAMM?, ¿Por qué no condenan la violencia de décadas que margina a nuestras comunidades, que mantiene a niñas y niños con hambre en las aulas, sin libros, sin pupitres, sin futuro?”.

La Segob y la SEP cerraron su comunicado al evocar la frase del presidente de México, Benito Juárez: “Como decía Juárez: Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho”.

En su posicionamiento, la CNTE les respondió con otra frase del llamado Benemérito de las Américas: “malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”.

El pronunciamiento de la CNTE se dio antes de las declaraciones que esta mañana hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia en Palacio Nacional, donde le pidió deslindarse o asumir su responsabilidad sobre los actos de violencia que “un grupo pequeño, de mucha provocación” hizo la tarde de ayer en la sede de Gobernación.