Beto Quintanilla Jr. denuncia extorsión telefónica por presunto miembro del Cártel del Golfo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante Beto Quintanilla Jr., hijo del intérprete de corridos Beto Quintanilla, denunció que fue extorsionado vía telefónica por un presunto integrante del Cártel del Golfo.

Hace algunos días, Beto Quintanilla Jr. recibió una llamada al número que tiene en sus redes sociales para contrataciones, sin pensar que sería víctima de una extorsión.

Un presunto miembro del Cártel del Golfo lo amenazó pidiendo una cuota para poder seguir trabajando en Tamaulipas.

Al principio, el hombre le mencionó que le proporcionaría protección, apoyo y respaldo ante los últimos casos de violencia que se han suscitado en el estado.

“A ti no nada más es a la única persona que le vengo haciendo este comunicado (…) Yo lo que quiero es que cuando te subas a un escenario, te subas tranquilamente, sin ningún pedo (…) Entonces hábleme usted claro, con cuanto usted me colaboraría, con cuando usted me participaría con esta situación”, le dijo el sujeto a través del teléfono.

Tras no obtener su cometido, el presunto integrante del crimen organizado concluyó exaltado: “Te lo juro que yo cuelgo la llamada y se atienen a lo que se les viene encima”

Beto Quintanilla Jr. dio a conocer en una entrevista que tiene un grupo de WhatsApp con varios cantantes locales, quienes también llegaron a recibir llamadas de extorsión desde diferentes números.

El cantante expresó que no acudió a las autoridades por falta de tiempo, ya que, desde agosto del año pasado, volvió a firmar contrato con la disquera ReMex Music, por lo que se encuentra ocupado en nuevos proyectos.

Sin embargo, recalcó que sí puede existir un poco de miedo ante este tipo de situaciones, pero ya está acostumbrado, por lo que aseguró que no dejará de trabajar en Tamaulipas.

A tan sólo unos días del asesinato de los integrantes del Grupo Fugitivo y la detención de los presuntos responsables de sus muertes – quienes han sido identificados como miembros de la célula delictiva “Los Metros” del Cartel del Golfo – el estado de Tamaulipas se ha vuelto un foco de alerta tras los casos relacionados con la delincuencia organizada.