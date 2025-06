La CNTE advierte que perseguirá a Sheinbaum en todos sus eventos públicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que estarán presentes en cada acto público que tenga la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el país para exigirle el cumplimiento de sus demandas, en particular, la derogación de la ley del ISSSTE del 2007.

Y ante el retiro de algunos maestros con sus casas de campaña del Zócalo desde la noche de ayer, los integrantes de la Comisión Nacional Única Negociadora dijeron que será hasta este sábado 7 a las 9 horas cuando informen si levantan por completo el plantón y regresan a sus escuelas a dar clases.

En el mitin que realizaron frente a la puerta mariana de Palacio Nacional, al finalizar la marcha que hicieron del Ángel de la Independencia al Zócalo, Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE, anunció:

“Hemos declarado que, donde se presente la presidenta, haremos acto de presencia para exigirle una respuesta a la demanda fundamental de la abrogación de la Ley del ISSSTE. No puede seguir mintiendo, diciendo que ahora no hay recursos y que antes López Obrador dijo que no tenían mayoría en ambas Cámaras”.

Así lo dijo luego de que la mandataria federal informó en su conferencia matutina que canceló su gira por Guerrero al enterarse de que se preparaba una manifestación en el acto que tenía programado en Tlapa de Comonfort.

En el mitin en el Zócalo, Eva Hinojosa, lideresa de la sección 18 de Michoacán, adelantó que la Coordinadora se va a reorganizar:

“Hoy estamos fortalecidos y vamos a organizarnos de una manera tal que logremos llegar a las diferentes entidades. Tendremos que seguir trabajando con los padres y madres de familia, concientizar y presentar la realidad que nos tiene desinformados este gobierno de transición de la 4T, que no es otra cosa que seguir lucrando con la vitalidad y la poca conciencia que pide y respeta el pueblo trabajador”.

Jenny Pérez, dirigente de la sección 22 de Oaxaca, enfatizó en que la CNTE está enojada por “la cerrazón” y que lo que ellos quieren son soluciones, no mesas de diálogo.

Los dirigentes criticaron que Sheinbaum Pardo se preocupe más por los disturbios que ha habido en sus manifestaciones que por los efectos de mantener vigente la ley del ISSSTE de 2007.

Reiteraron que serán perseverantes para lograr derogar dicha ley, que no van a claudicar en su movimiento y que se mantiene su rechazo a los cinco puntos que el pasado 28 de mayo les ofrecieron las secretarías de Gobernación y Educación Pública, así como la dirección del ISSSTE.

Los representantes anunciaron que, por decisión de su Asamblea Nacional Representativa, el movimiento debe reorganizarse y que este sábado, a las nueve de la mañana darán una conferencia frente a Palacio Nacional para anunciar sus siguientes acciones.