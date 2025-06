Fernández Noroña se lanza contra la OEA: “Es una herramienta intervencionista de EU”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del informe de los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial, en la que recomendaron a otros países no replicar el mismo ejercicio, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el organismo es una herramienta intervencionista del gobierno de Estados Unidos y lamentó que retome argumentos de la derecha para su evaluación.

En un mensaje en las redes sociales del Senado, el legislador morenista rechazó los juicios que emite en el informe, los cuales, afirmó, reproducen los juicios de la derecha, sin reconocer que los medios hicieron una campaña brutal en contra de la elección judicial.

“Yo no se los mandé decir, ya saben que soy muy claridoso, les dije no confiamos en la OEA, es una herramienta intervencionista del gobierno de Estados Unidos, ojalá con esta nueva presidencia que inicia cambie su actitud.

“Y hoy la OEA presentó su informe sobre la elección del primero de junio, que ni siquiera culminó el cómputo, ni siquiera culminó el cómputo y ya es un documento extenso; solo, en el último párrafo, los medios han difundido donde dice que no recomiendan promover la elección de las personas juzgadoras en el Continente.

“O sea, es lamentabilísimo que la OEA salga a retomar los argumentos de la derecha, a pesar de que yo aquí les dije claramente cómo en diciembre la ministra presidenta de la Corte, con el Pleno de la Corte, pretendió modificar la Constitución sin tener facultades para ello”, detalló.

Fernández Noroña también retó a la OEA que les diga qué porcentaje del electorado estadunidense participa en la elección de jueces locales y aseguró que es menor de la que participó en la elección el pasado domingo 1 de junio, por lo que calificó que su actitud es facciosa, irresponsable y ligera.

“En México llegó para quedarse la elección de las personas juzgadoras, y ni siquiera dice que un hombre de origen indígena, surgido del profundo corazón del pueblo oaxaqueño, mixteco, Hugo Aguilar, será presidente de la Corte. Que nos digan que estaba planeado, que nos digan que no fue una decisión soberana del pueblo de México, o sea, nunca desde el siglo XIX que Benito Juárez García fue presidente de la Corte, nunca un hombre de esa condición humilde podría llegar a la presidencia de la Corte”, enfatizó.

El senador morenista afirmó que, si esos no son signos de la transformación, la paridad que hay de mujeres y hombres por primera vez en la historia del Poder Judicial, su democratización, si no les parece eso importante es porque no observaron nada.