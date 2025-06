Annie Pardo, madre de Claudia Sheinbaum, gana primer lugar como investigadora de biología molecular

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La doctora Annie Pardo Cemo, científica con amplia trayectoria y madre de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, obtuvo un reconocimiento como la investigadora número uno de biología molecular en México en el ranking 2025 de Research.com.

El ranking Research.com analiza a miles científicos para publicar una lista con los principales expertos por disciplina y por país. Para determinar el ranking en biología molecular se analizaron a 7 mil 522 perfiles de académicos a partir de bases de datos bibliográficos. De ellos, Annie Pardo Cemo fue reconocida como la más destacada de México.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó un mensaje en redes sociales para felicitar a la doctora Pardo Cemo. “Con más de 50 años de excelencia académica y científica, la Dra. Pardo es un #OrgulloUNAM”, destacó la máxima casa de estudios.

Felicitamos a la Dra. Annie Pardo Cemo, profesora emérita de la @fciencias, reconocida como la #1 en biología molecular en México, en el ranking 2025 de https://t.co/Tj6VEdf43C. ??

Con más de 50 años de excelencia académica y científica, la Dra. Pardo es un #OrgulloUNAM ????. pic.twitter.com/CEyJtclCZ7 — UNAM (@UNAM_MX) June 7, 2025

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también se sumó a las felicitaciones y publicó en X: "¡Nuestra admiración y reconocimiento! Con más de 50 años de trayectoria, su trabajo ha sido fundamental para el avance de la ciencia en nuestro país”.

Felicito a la Dra. Annie Pardo Cemo, madre de nuestra presidenta @Claudiashein, por haber sido reconocida como la número uno en biología molecular en México, en el ranking 2025 de https://t.co/mi4ZVbaX2i.



¡Nuestra admiración y reconocimiento!



Con más de 50 años de trayectoria,… pic.twitter.com/mJWo2j4JIH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 7, 2025

Annie Pardo Cemo es maestra y doctora en Ciencias Bioquímicas por la UNAM y profesora emérita en el Departamento de Biología Celular. En 1980 fundó el Laboratorio de Investigación en Bioquímica en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y lleva más de 50 años dedicados a la docencia y a la investigación.

Durante su trayectoria ha recibido múltiples premios y galardones, especialmente por su investigación sobre enfermedad pulmonares. De acuerdo con la UNAM, su trabajo ha cambiado la forma de entender y tratar la fibrosis pulmonar, una condición por la que se forman cicatrices en el tejido pulmonar, que dificultan la respiración y el intercambio de oxígeno.

A sus 82 años, la doctora Pardo Cemo recibió el Premio Nacional de Ciencias 2022, el cual el gobierno federal otorga a quienes hayan contribuido al progreso de la ciencia, de la tecnología y de la innovación a nivel nacional. Cabe destacar que por su trayectoria en la UNAM recibió el Premio Universidad Nacional en 2018, en Investigación en el área de Ciencias Naturales.

En el año 2015, la doctora recibió el premio “Recognition Award for Scientific Achievement of the American Thoracic Society” por las contribuciones científicas mundiales más sobresalientes en el área de pulmón, y se convirtió en la primera mujer no estadunidense en recibir ese reconocimiento.

En 2009 recibió el Premio Scopus México “por su productividad científica y el más alto número de citas”. La doctora Pardo Cemo ha producido más de 180 publicaciones científicas, citadas más de 25 mil veces, de acuerdo con un video de Claudia Sheinbaum publicado en 2023, en el que destacó la trayectoria de su madre y compartió que se sentía orgullosa de ella.

Otros premios que ha recibido son: Premio Glaxo-Wellcome; Premio GlaxoSmithKline; Premio CANIFARMA en Investigación Básica: Medalla Heberto Castillo; profesor adjunto de la Feinberg School of Medicine, Universidad Northwestern, Chicago; y el Premio Research Excellence and Service by an International Member del Departamento de Biología Respiratoria Celular y Molecular de la American Thoracic Society.

Además de su trayectoria en el ámbito científico, la doctora Pardo Cemo también participó en el movimiento estudiantil del 68. Por su participación, fue expulsada del Instituto Politécnico Nacional en ese mismo año.

Los padres de la doctora Pardo Cemo llegaron a México desde Bulgaria, huyendo de la persecución nazi porque eran judíos sefardíes, de acuerdo con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a su origen.