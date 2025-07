El riesgo de Morena está en la arrogancia, la soberbia y la falta de unidad: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que, aunque su partido durará mucho tiempo en el poder, consideró que el riesgo de Morena puede estar en la arrogancia, la soberbia y la falta de unidad.

Entrevistado en el Senado, Fernández Noroña resaltó que para que el movimiento siga triunfando debe consolidarse con la democratización de la vida pública del país.

“Nuestro riesgo es el sectarismo, la arrogancia, la falta de unidad. Nuestro riesgo es interno. La oposición no tiene nada. ¿Qué puede pasar? ¿Qué le pasa al pueblo? No, hombre, el PRD traicionó al pueblo, se traicionó a sí mismo.

“Vamos a seguir triunfando por mucho tiempo, por mucho tiempo, pero el movimiento debe consolidar una democratización de todos los aspectos de la vía pública del país, de todos, los sindicatos, los movimientos campesinos, en la sociedad, en los partidos, avanzar en la democratización en el país mismo”, consideró.

El senador resaltó que él está seguro de que su partido no tendrá una derrota en la Presidencia y reiteró que el riesgo estaría en la soberbia que los haga cometer errores.

"Yo le he dicho a la gente que los que están ahí presentes, incluidos niños y niñas, no verán una derrota nuestra a la Presidencia de la República, lo digo sin ninguna arrogancia, es una convicción, es una realidad que se palpa abajo con la gente. Ese es el riesgo de que la soberbia nos pueda ganar y podamos cometer más errores de los que debemos cometer. No debemos cometer ninguno, pero la soberbia es mala consejera y el sectarismo también”, finalizó.