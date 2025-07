¿Laura Itzel Castillo se postulará para presidir la Mesa Directiva del Senado? Esto dijo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La senadora de Morena, Laura Itzel Castillo, afirmó que sería un honor presidir la Mesa Directiva del Senado el próximo periodo ordinario.

En entrevista en la Cámara Alta, la senadora morenista explicó que no ha hablado con ningún senador sobre su intención de presidir el Senado, además agradeció que la consideración del actual presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

“Bueno, pues yo agradezco mucho las palabras y las consideraciones del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández-Noreña, pero como he dicho, no he tomado ninguna decisión ni he planteado en este momento algo al respecto. Pero agradezco, no he estado hablando con los senadores y las senadoras, pero desde luego que para mí sería un honor poder presidir esta Cámara”, declaró.

La senadora es una de las figuras políticas que más suenan para presidir la Mesa Directiva del Senado, a partir del próximo 1 de septiembre, cuando termine la gestión del actual presidente.

Incluso, Fernández Noroña ha mostrado su apoyo para Laura Itzel Castillo, de quien se refirió como una compañera con mucha solidez.

“Se empieza a hablar de la compañera Laura Itzel Castillo y si fuese el caso, yo no participaría, yo la apoyaría. Me parece que es una compañera de primerísima, de trayectoria en la lucha social y política de toda la vida, es una compañera con mucha solidez”, dijo.