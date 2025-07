El gobierno lanza el Chocolate Bienestar. ¿Cuánto costará? ¿Dónde se venderá?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal presentó el Chocolate Bienestar que únicamente se venderá en las tiendas con el mismo nombre y sus precios irán de los 14 a los 96 pesos.

Aunque estos productos tienen los tres sellos que alertan que tiene exceso de azúcar, calorías y en dos de los tres productos, además, exceso de grasas saturadas, el gobierno asegura que son grasas “buenas”, como las del aguacate.

Noticias Relacionadas Día Mundial del Cacao: beneficios médicos y riesgos por metales en el chocolate oscuro

María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, informó que al cierre de junio tienen 25 mil 164 Tiendas del Bienestar y esperan llegar a 30 mil tiendas, con las que abarcan 2 mil 234 municipios, es decir, más del 90 por ciento de los que hay en el país; también abarcan 22 mil 684 localidades y tienen incidencia en 66.3 millones de personas.

“Vamos a llegar a todas nuestras tiendas justo en estos meses, estamos planteando tres meses de trabajo para que podamos llevar todos estos productos directamente del campo chiapaneco, del campo tabasqueño a toda la República, para que las y los mexicanos consumamos un excelente producto”, expuso al presentar las tres presentaciones de Chocolate Bienestar: en barra, de mesa y en polvo.

Para el acopio del cacao dijo que trabajarán con el programa Sembrando Vida, en comunidades de Tabasco y de Chiapas; “y con ello, tenemos a mil 803 personas que les estamos comprando a precios justos. Ya compramos 160.77 toneladas y esto ha implicado una inversión de 34 millones de pesos”.

En total trabajan con mil 577 sembradores de estos mil 803, prácticamente la mayoría son del programa Sembrando Vida, con 145 CAPs, Comunidades de Aprendizaje Campesino.

Expuso que ese producto “tiene vitamina B2, que sirve para transformar el alimento en energía y que ayuda al buen funcionamiento del corazón y los músculos. La manteca de cacao aporta vitamina D y contribuye a la absorción de calcio en los huesos. Tiene ácido esteárico, una grasa buena que ayuda a regular los niveles del colesterol. Y gracias a sus antioxidantes, se disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y ayuda a mejorar la agilidad mental”.

La funcionaria federal detalló que, por ejemplo, la barra de chocolate de 20 gramos tiene 50 por ciento de cacao.

“Estamos hablando 40 por ciento de pasta de cacao y 10 por ciento manteca de cacao, o sea, la manteca que trae el cacao. Solo está trayendo 35 por ciento de azúcar de caña. Sí me gustaría comentarles que es azúcar de caña natural, no estamos hablando de endulzantes sintéticos, no tiene edulcorantes, esto es lo que significa”.

También dijo que no contiene saborizantes artificiales. “Tiene acaso vainilla, pero también natural; tiene lecitina de soya, muy poca; y tiene también sal, 1 por ciento de sal. Entonces, lo que estamos llevando en esta barra, es una barra que es una golosina, una golosina sana, que nos puede dar un punch, pero no es un punch solo de azúcar sintética, sino es un buen chocolate”.

El chocolate en polvo está hecho 30 por ciento de cocoa y el de mesa tiene 35 por ciento de cacao, cuando el resto, afirmó, no tiene ni el 5 por ciento.

Tres sellos

Sobre el tema de los tres sellos Albores acotó:

“Nosotros estamos saliendo con tres sellos y nos han comentado mucho ‘¿Por qué el sello, en este sentido, de la parte de grasas?’. Justo estamos con este sello porque, si un producto, un producto saludable como el aguacate, tuviera un proceso, tendría que salir con el sello de ‘grasas’, y son grasas buenas el aguacate, y todas y todos lo sabemos”.

Añadió que “en el caso de nuestro chocolate, lo que está trayendo es la grasa de la manteca del cacao; por eso hacía mucho hincapié en todas las bondades que tiene esta bendita manteca de cacao. Muchos lo que hacen es extraer la manteca de cacao. Y recordarles que cuando se tiene manteca de cacao se ocupa para confitería fina, o sea, es más cara, y también para todo lo que son cosméticos”.

El proceso para este chocolate, afirmó, “no es descremarlo, es dejarle la manteca del cacao, porque estamos teniendo, con algo natural que viene directamente del cacao, aditamentos como vitamina D. En este planteamiento, para nosotros sí era muy importante que saliera nuestro producto con lo bueno que tiene el cacao”.

En el caso de los azúcares marcados con uno de los sellos, dijo que “no estamos sustituyendo ninguna azúcar sintética, estamos colocando azúcar de caña. Entonces esto también se vuelve relevante, importante, porque no está pasando por otros procesos”.

En una publicación de 2021, el gobierno federal alertaba que los beneficios del etiquetado frontal son: ayuda a tomar una decisión de compra informada, para decidir si es sano o no consumir un producto en específico; informa de manera fácil, rápida y verídica sobre los nutrimentos; permite comparar el contenido específico de un nutrimento (o el contenido global de nutrimentos) de un producto, con uno o más productos similares; y advierte de ingredientes dañinos para la salud.