Esto dijo Sheinbaum sobre la polémica entre García Harfuch y Nayib Bukele por narcoavioneta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum evitó polemizar sobre la discrepancia entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, en torno a la aeronave que fue asegurada junto con 427.65 kilogramos de cocaína en territorio mexicano.

“Ya lo aclaró el secretario. No, no, no hay que hacer un tema político de esto, ya lo aclaró el secretario, no vamos a polemizar sobre este tema”, dijo la mandataria federal.

En el breve comentario, agregó que no abordaría el tema “porque además nunca hubo mala fe ni nada, sino sencillamente se aclaró el tema y punto ya. Hasta ahí”.

La postura de la SSPC

Este miércoles García Harfuch reiteró en su cuenta de X:

“En relación con lo publicado por el Presidente @NayibBukele sobre la aeronave asegurada en Tecomán, Colima, preciso lo siguiente: 1.Derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del CE.NA.VI. detectó, a las 13:00 hrs del 3 de julio de 2025, una traza de interés a 200 km al sur a la altura de San Salvador, El Salvador, como puede apreciarse en la gráfica de seguimiento de la aeronave”.

Después se “ordenó el despegue de aeronaves desde distintas Bases Aéreas Militares para interceptar la traza clandestina hacia los sitios de probable aterrizaje y finamente la aeronave aterrizó en una pista aérea clandestina en Tecomán, Colima. Elementos de @GN_MEXICO_ y @Defensamx1 aplicaron el ‘P.S.O. para la Revisión de Aeronaves’”.

“Confirmo que las tres personas detenidas son de origen mexicano y son procesados diversos delitos.

“Reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Estas acciones muestran el compromiso del Gobierno de México para combatir a la delincuencia organizada”.

La versión de Bukele

Previo a este mensaje, Nayib Bukele publicó, también en sus redes, que es falso el señalamiento del gobierno mexicano de que “la avioneta interceptada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador”.

“Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio”, dijo y mostró un mapa en el que “se visualiza claramente la ruta: muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional. La traza, además, fue confirmada por JIATFS Key West (EE.UU.), quienes monitorean el tráfico aéreo ilícito en la región”.

Fue enfático en que la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño y reveló el dato que según el mandatario “ningún medio de comunicación ni fuente oficial ha publicado: los nombres y nacionalidades de los tripulantes”.

Después dio los nombres.

Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto) – Guasave, Sinaloa

José Adán Jalavera Ceballos (copiloto) – Chihuahua

Felipe Villa Gutiérrez – Morelia, Michoacán

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen”, destacó Bukele.

También exigió al Gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones de García Harfuch.

“Asimismo, procedemos a llamar a nuestra embajadora en México a consulta por esta situación”, finalizó su mensaje.