Suman más de dos mil armas recuperadas por medio del programa "Sí al Desarme"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las armas que se entregan a cambio de un juguete serán destruidas para convertirlas en esculturas y objetos artísticos, anunció el gobierno federal; hasta el momento han recuperado más de 2 mil y 387 granadas, entre otros elementos.

“Desarmarnos no es solo dejar caer el metal al suelo, es también soltar el odio, la venganza, la indiferencia. Es mirar a la otra, al otro y ver a un ser humano, no a un enemigo o a un adversario. Es creer que el amor tiene más fuerza que la violencia, que la palabra tiene más peso que el disparo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum en la conmemoración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

En la Basílica de Guadalupe, la mandataria mexicana dijo que tiene “la firme convicción de que estamos construyendo el mejor México posible, donde las balas no hieran a las personas, sino que se escondan, desaparezcan; donde no hablen las armas, las balas, más alto que las palabras; que las palabras siempre vuelen alto. Un mundo donde las niñas y los niños, no importa en qué región vivan del país, no tengan miedo”.

Agregó: “Decimos ‘Sí al Desarme’ porque entendemos que las armas no traen seguridad, sino traen silencio: silencio en las calles, silencio en los hogares, silencio en los corazones. Y nosotros lo que queremos es alegría en las calles, felicidad en los hogares y amor en los corazones”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que mediante la dependencia que encabeza, en alianza con la Secretaría de la Defensa Nacional, abrirán una convocatoria en octubre dirigida a artistas visuales “para resignificar armas incautadas por la Sedena, las cuales serán completamente desmanteladas para que se puedan intervenir y crear esculturas y objetos artísticos”.

Expuso que tienen la convicción de que la comunidad artística tiene mucho que aportar en la construcción de una cultura de paz, con su capacidad para transformar el lenguaje de la violencia en lenguaje de paz.

“Las piezas creadas serán la expresión material de la voluntad e interés de las comunidades artísticas para contribuir a la interrupción del ciclo de violencia, mediante acciones poéticas y reparadoras como nuevas formas de resistencia y sanación colectiva, las cuales se exhibirán públicamente como un gesto simbólico de resignificación”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que han recorrido ciudades como la capital del país, Acapulco, Chilpancingo, San Cristóbal de las Casas, León, Ciudad Juárez, Villahermosa, Celaya, Tijuana, Cuernavaca, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Puebla, Salamanca.

“De enero a julio de 2025, gracias a la confianza de las personas, se han entregado de manera voluntaria y anónima 2 mil 135 armas de fuego, entre estas: mil 585 armas cortas, 550 armas largas; 200 granadas, cartuchos de dinamita, cápsulas fulminantes, 85 mil cartuchos”.

Dijo que “no se trata solo de cifras, sino de vidas humanas. Cada arma entregada representa una tragedia que no ocurrió, una bala que no se disparó, una familia que no tuvo que llorar a uno de los suyos porque no terminó en la cárcel o en el hospital.

Armas de alto poder, como las AK-47, R-15, M-16, que tienen una capacidad de letalidad enorme, ya no representan un riesgo en los hogares de quienes decidieron voluntariamente entregarlas”.

Expuso una nueva opinión: “El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo lleva a cabo a través de un territorio y de la frase: ‘Más territorio, menos escritorio’. Por eso, decimos que es la ‘presidenta de la paz’, Claudia Sheinbaum es la presidenta de la paz”.

Para el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla: “Si bien, con este programa, en la presente administración hemos logrado el canje y destrucción de más de 2 mil armas, 3 mil cargadores, 169 mil 800 cartuchos y 387 granadas, también debemos tomar en cuenta que con la destrucción de estas armas: hemos reducido la violencia, hemos recuperado entornos para nuestra juventud. En otras palabras, hemos salvado vidas”.