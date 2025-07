La ONU denuncia a empresas que lucran con el genocidio en Gaza: ésta es la firma mexicana implicada

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Orbia Advance Corporation, el conglomerado industrial de una de las familias empresariales más poderosas de México, la Del Valle, con presencia en firmas como Kaluz SAB, Elementia, Mexalit, Banco Ve por Más, Institución de Banca Múltiple y Pochteca, fue denunciada por la ONU como la principal empresa mexicana que lucra con el genocidio en Gaza a manos de Israel.

Proceso revisó el documento oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y consultó actas mercantiles, registros corporativos y documentos notariales para trazar el perfil empresarial de los Del Valle, así como el pasado industrial de Orbia, anteriormente conocida como Mexichem, y su implicación en la tragedia del complejo petroquímico de Pajaritos en 2016, donde una explosión dejó 32 muertos y más de 130 heridos.

La denuncia

Los señalamientos contra Orbia forman parte del informe titulado “From Occupation Economy to Genocide Economy”, elaborado por la relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

En él, expuso que las muertes de niños, mujeres y civiles indefensos en Gaza no cesan porque existe un grupo de empresas que se beneficia económicamente del conflicto. Entre ellas, destacó a Orbia, la cual participa por medio de su filial Netafim, posicionada como una de las líderes globales en tecnología de riego por goteo.

Netafim, controlada 80% por Orbia Advance Corporation, ha diseñado su tecnología agrícola en consonancia con los intereses estratégicos de expansión territorial del Estado de Israel.

Bajo una imagen global de sostenibilidad, sus sistemas han permitido una explotación intensiva del agua y la tierra en Cisjordania, según el informe, contribuyendo así al vaciamiento de los recursos naturales palestinos. Todo esto, mientras colabora activamente con firmas israelíes especializadas en tecnología militar.

En el Valle del Jordán los sistemas de riego impulsados por Netafim y la familia del Valle han facilitado el crecimiento de los cultivos israelíes, al tiempo que se les niega el acceso al agua a los agricultores palestinos, quienes tienen 93% de sus tierras sin irrigar.

Albanese. Denuncia contra empresas. Foto: news.un.org

Esta asimetría –denuncia el informe– ha empujado a la población palestina fuera de sus tierras, incapaz de competir con la producción israelí. Las técnicas implementadas, además, amenazan con agotar el río Jordán y el mar Muerto, dos fuentes vitales para la región.

El reporte también documenta que los hospitales palestinos y las personas, los niños, han quedado sin acceso al agua, en medio de una ofensiva militar que combina bombardeos, balas y fuego.

Según una presentación corporativa dirigida a inversionistas, publicada en mayo de 2025, Orbia afirma que su misión es “mejorar la vida en todo el mundo a través de soluciones de infraestructura que crean entornos saludables y sostenibles”.

La compañía resalta su enfoque en sistemas de distribución de agua de alta calidad, soluciones sanitarias y tecnologías para el manejo de aguas residuales, así como innovaciones para el control del clima al interior de edificios.

En el documento, Orbia presume que sus soluciones permiten enfrentar los desafíos del cambio climático y los eventos extremos, mediante sistemas para captar, filtrar, infiltrar y reutilizar el agua de lluvia. También enfatiza su aporte a la eficiencia energética y la sostenibilidad urbana, al ofrecer plataformas centralizadas para calefacción, ventilación y refrigeración.

Fragmento del reporte de la ONU sobre Orbia. Foto: Especial

La empresa reconoce tener cuatro centros globales de dirección estratégica: Ciudad de México, Boston, Ámsterdam y Tel Aviv. Este último centro –destaca el reporte de Albanese– tiene una relevancia especial por su cercanía a la Franja de Gaza, donde se concentra la ofensiva militar y donde Netafim ha desarrollado parte de su tecnología y operaciones.

En 2024 Orbia Advance Corporation registró ingresos globales por siete mil 500 millones de dólares y un EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) ajustado de mil 190 millones, lo que le otorgó un margen operativo de 15.8%; su presencia alcanza más de 100 países.

La compañía ha reportado a la Bolsa Mexicana de Valores que ejecuta una reestructura interna orientada a maximizar sinergias, reducir deuda y generar valor incremental año tras año.

Imperio familiar

Detrás de Orbia se encuentra la poderosa familia Del Valle, cuyo patriarca, Antonio del Valle Ruiz, es uno de los empresarios más influyentes del país.

Fundador y presidente honorario vitalicio de Kaluz, Orbia, Elementia y Grupo Financiero Ve por Más (BX+), ha formado parte de los consejos de administración de Teléfonos de México, Industrias Monterrey, la Escuela Bancaria y Comercial y la Fundación ProEmpleo. Así lo consigna la propia página oficial de Orbia.

Desde el año 2000 forma parte del consejo de administración de Orbia. En registros de la Secretaría de Economía, su nombre aparece vinculado a una red de empresas con sedes mayoritariamente en la Ciudad de México. Entre estas destacan:

Prediales ATN, SAPI de CV; Prediales Atenas Controladora, SAPI de CV; Valsaba, SA de CV; Tex-No-Tej, SA de CV; FA Comercial e INMX Servicios, SA de C.V.

Dos sociedades de inversión asociadas a HSBC: HSBC DG, SA de CV SIIDPF; HSBC~D7, SA de CV SIRV; Gonmay, SA de CV, con sede en Aguascalientes, e Inmobiliaria Valer, SA de CV.

El consejo de administración. Foto: orbia.com

Antonio del Valle Ruiz es padre de María de Guadalupe, Antonio, Francisco Javier y Juan Pablo del Valle Perochena, todos con posiciones de poder dentro del emporio.

El heredero en el timón de Orbia

Desde 2011 Juan Pablo del Valle Perochena funge como presidente del consejo de administración de Orbia. También integra el consejo de administración de Johnson Controls International (JCI Inc.) en Estados Unidos y encabeza el consejo de Elementia Materiales, SAB de CV.

Es miembro de varios organismos internacionales, como el David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard, la Fundación Kaluz, el Chairman’s International Advisory Council of the Americas Society y el Latin American Conservation Council de The Nature Conservancy.

Antonio del Valle Perochena funge como director patrimonial de Orbia desde 2002 y, actualmente, es uno de los tres copresidentes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), un nuevo formato de dirigencia que se formalizó en 2025.

El CMN es una de las organizaciones empresariales más influyentes del país, integrada por las 60 compañías de capital privado más relevantes de México, y mantiene un canal directo de interlocución con el gobierno federal.

Además, Antonio del Valle forma parte de los consejos de administración de Grupo Financiero Ve por Más (BX+), Elementia, Controladora GEK, Afianzadora Sofimex y Byline Bank reforzando su presencia en sectores clave como la banca, materiales de construcción, aseguradoras e inversiones internacionales.

Del negocio del cemento a la educación

Francisco Javier del Valle Perochena es director patrimonial de Orbia desde 2021 y presidente del consejo de administración de Elementia desde el año 2000.

Dirige también Controladora GEK y desde 2010 incursionó en el sector educativo al fundar el SAE Institute Latin America, especializado en medios creativos. Forma parte de los consejos de administración de Grupo Financiero Ve por Más, Cuprum, Grupo Interprotección, el consejo de asesoría de Banamex, el Consejo de Comunicación y el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.

Finalmente, María de Guadalupe del Valle Perochena dirige desde 2005 la oficina familiar Del Valle, un fondo de inversión activo que opera con discreción, pero con influencia en múltiples sectores.

Anteriormente trabajó en áreas de finanzas y marketing en Banco BITAL y Banco Santander. Actualmente integra los consejos latinoamericanos de la Fundación Kaluz y del SAE Institute, el proyecto educativo encabezado por su hermano Francisco.

La tragedia en Pajaritos. Foto: Ángel Hernández / Cuartoscuro

La tragedia de Pajaritos

Orbia no siempre se llamó así. Hasta hace pocos años era conocida como Mexichem.

El 20 de abril de 2016 una explosión en la planta Clorados III del complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz, dejó 32 muertos y más de 130 heridos.

El siniestro, que afectó un área de más de dos mil metros cuadrados, fue considerado uno de los más costosos para la industria aseguradora en México. En su momento, Rocío Nahle, quien era legisladora, responsabilizó a Mexichem por negligencia.

Tras el desastre, y según actas constitutivas en poder de Proceso, Mexichem cambió su denominación social.

El 22 de mayo de 2005, Grupo Industrial Camesa, SA de CV, adoptó el nombre de Grupo Industrial Mexichem, SA de CV. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2023, durante una asamblea extraordinaria protocolizada por Paola Uriza Chong, se formalizó la fusión de Mexichem Soluciones Integrales Holding con Orbia Advance Corporation.

Proceso buscó obtener la posición de la empresa señalada por la ONU. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.