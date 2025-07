Ejidatarios de Carrizalillo votarán propuesta de minera Equinox; ofrece tres pesos por mes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este domingo 13 de julio, las autoridades ejidales de Carrizalillo, Guerrero, someterán a consulta la propuesta de la empresa minera Equinox Gold de recibir tres pesos por mes para cada uno de los 179 ejidatarios asentados en la localidad, como una “conciliación” con la minera canadiense, informó José Luis Rodríguez Saldaña, presidente el comisariado ejidal.

El monto fue ofrecido a través de Claudia Valencia Borbolla, representante legal de Desarrollos Mineros San Luis, subsidiaria de la empresa canadiense, durante una audiencia llevada a cabo en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Doce, con sede en Chilpancingo, el pasado 7 de julio.

El monto global de 3 millones 606 mil pesos para los 179 ejidatarios, fue presentado por Valencia Borbolla en una audiencia en la que los ejidatarios, que han sido demandados por Equinox, contrademandaron a la empresa minera que ha declarado la “suspensión indefinida de operaciones”, figura que no existe en la Ley Minera, y solicitaron la “que sean llamados a juicio a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía”, según se lee en el acta de diligencia llevada a cabo el 7 de julio pasado.

De acuerdo al documento, al que tuvo acceso Proceso, ante el magistrado Rafael García Simerman, la representante legal ofreció con fines de conciliación, duplicar el monto que había ofrecido originalmente la minera canadiense como fianza, con la finalidad de que el Tribunal Unitario Agrario la beneficiara con medidas cautelares para ingresar a los terrenos ejidales con la supuesta finalidad de llevar a cabo actividades de restauración de la tierra afectada por la extracción de oro a cielo abierto durante los últimos 20 años.

Como lo reportó Proceso en el número XXV, actualmente en circulación, en su resolución del 8 de abril último, el magistrado García Simerman calificó esa primera oferta como “irrisoria y hasta burlesca para satisfacer las necesidades más elementales” para los dueños de la tierra, ya que, al dividir la cantidad de la fianza entre el número de ejidatarios, entre los 12 meses del año, correspondería a cada uno “un peso con 586 centavos”.

De ahí que, al duplicar el monto original, ahora con fines de “conciliatorios”, equivaldría a que cada ejidatario recibiría 3 pesos por mes en un año como compensación por la devastación de su tierra, para lo que Equinox a través de su subsidiaria, solicitó al Tribunal Unitario Agrario someter la oferta a consideración de los ejidatarios en una asamblea.

“La asamblea la vamos a llevar a cabo el domingo (14 de julio), pero desde ahorita ya se lo que van a decir los compañeros, que no podemos aceptar esa cantidad, con tres pesos no podemos comprar ni un chiclé”, dijo José Luis Rodríguez.

El comisario ejidal sostuvo que el plantón frente al complejo minero Los Filo-Bermejal, instalado en su territorio desde 2007, “se mantiene firme, los compañeros están conscientes que la lucha es larga, empezando porque la audiencia en el Tribuna Unitario Agrario nos la fijaron para el 10 de septiembre”.

Cabe recordar que desde el 1 de abril, los ejidatarios de Carrizalillo se apostaron en pa entrada del complejo minero, luego de que en la víspera concluyó el contrato de arrendamiento que tenían con Equinox Gold, empresa que rompió negociaciones con los ejidatarios, quienes se negaron a aceptar que se les recortara el monto de la renta a más de la mitad, al pasar de 6.5 onzas troy oro por cada hectárea a 2.5, acortando además los programas de beneficio social.

En entrevista por separado, el abogado de la mesa ejidal, Alejandro Ramos Gallegos, explicó que sus clientes se han manifestado firmes en su decisión de mantener el plantón porque una vez más “la cantidad de tres pesos pues, es nada, muy irrisoria y hasta burlona, en el sentido de que tú no tienes tierra, no tienes posibilidades de sembrar, no puedes producir nada, y a cambio de ello pues te vamos a dar nomás 3 pesos para ver si te mantienes de ello, lo cual es de verdad injusto”.

Ramos Gallegos explicó que en la audiencia en la que se contrademandó a la empresa a través de su subsidiaria, se solicitó al magistrado involucrar a dependencias federales porque “no hay un plan de cierre como tal, no se conoce, considerando que en el contrato de arrendamiento se estableció que en caso de cierre, la empresa “debió haber avisado con seis meses de anticipación, para que en el plan de cierre tuvieran participación el ejido y sus asesores”.

Agregó que los ejidatarios van a solicitar varios peritajes considerando que si la empresa pretende cerrar la mina “que sea real, porque hasta ahorita entiendo que al menos la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, no le han dado la autorización del cierre temporal que están solicitando, es decir, a la fecha, no hay formalmente un cierre de la mina”.

Puntualizó que “si al final de cuentas se determina el cierre de la mina, nosotros en reconvención, en una contrademanda estamos estableciendo, bueno, primero la rehabilitación, pero también una indemnización por las tierras que ya son inexistentes, que ya no tienen forma de rehabilitarse”.

Alejandro Ramos Gallegos reconoció que “puede durar muchos años el juicio agrario, porque todavía falta que se acepten los peritajes, se señale fecha para la entrega de los peritajes, si son contradictorios los peritajes va a haber peritos en discordia, después va a haber la resolución, después de la resolución puede ir uno a recursos de revisión o al amparo, pues hay muchos recursos legales todavía que agotar, pero entiendo que los ejidatarios están dispuestos a continuar hasta el final”.