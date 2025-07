Sheinbaum confía en que EU no aplicará aranceles de 30% anunciados por Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo me siento muy segura” de que México no resultará afectado con la imposición del 30 por ciento aranceles comunicado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump en una carta, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también sentenció: “Tenemos claro que no vamos a negociar la soberanía de México”.

En la inauguración del Hospital Rural IMSS-Bienestar, en Vícam Switch, Guaymas, Sonora, la mandataria mexicana se adelantó a responder al aviso que desde temprano hizo su homólogo estadunidense y se pronunció ante la comunidad indígena.

“Es importante mencionarles: el día hoy muy temprano salió una carta firmada por el presidente Trump donde dice que a México le van a poner 30 por ciento de aranceles a todo lo que se exporte a Estados Unidos, ¿qué decimos ante eso? Lo primero es a todos los países del mundo porque ya ven que luego algunos que no nos quieren andan diciendo que solo es para México, es a todos los países del mundo”

México fue incluido en las cartas que el republicano amenazó con enviar, aunque en un inicio el gobierno mexicano no consideraba estar en esos planes de imposición de esos aranceles.

La presidenta habló de otros dos puntos que consideró ayudarán a México; el segundo es la visita de una delegación de funcionaros de su gobierno que desde ayer están en Washington, para establecer mesas de trabajo entre las secretarías mexicanas y de Estados Unidos: de Economía, de Relaciones Exteriores, de Energía, de Hacienda.

“La carta establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles, lo pone para el 1 de agosto y nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto a mejores condiciones”.

El tercer elemento fue: “Siempre he dicho que en estos casos lo que hay que tener es cabeza fría para afrontar cualquier problema. Pero además yo me siento muy segura porque hay algo que tenemos en el gobierno y es que representamos a nuestro pueblo, representaos la dignidad del pueblo de México”.

Consideró que, ante el embate del gobierno estadunidenses de poner aranceles a México, por la seguridad, el tráfico de fentanilo, así como por ser país de paso para personas migrantes, el país siempre está preparado para hacerle frente.

“El pueblo de México es resistente, si lo saben los yaquis; valiente, si lo saben los yaquis; y además siempre triunfa, el pueblo de México siempre triunfa y así vamos a avanzar entre todas y todos y además tenemos claro qué podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos y tenemos claro qué no y hay algo que no se negocia, nunca, es la soberanía de nuestro país”, aseguró.

La jefa del Ejecutivo mexicano evitó hablar del proceso judicial de Ovidio Guzmán, una de las cabezas del Cártel de Sinaloa, que lleva en Estados Unidos, gobierno con el que negocia para colaborar como testigo y señalar a quienes están coludidos con el grupo criminal, aunque desde este viernes ofreció una inusual conferencia desde Sinaloa, donde fijó su postura contra las declaraciones del abogado del hijo de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman.

Quien sí habló del tema fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para mostrar su respaldo a la presidenta Sheinbaum Pardo, aunque admitió que no le toca, pero tampoco le saca al tema.