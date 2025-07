Sheinbaum vs. Salinas Pliego: deuda millonaria y violencia de género escalan el conflicto

CIUDAD DE México (Proceso).– Una relación rota y señalamientos de ida y vuelta con el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, fue lo que heredó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero en el contexto de que recientemente ha habido fallos contra el empresario para que pague miles de millones de pesos a Hacienda, ahora el choque ha escalado en violencia de género.

Desde que llegó a la silla presidencial, Sheinbaum Pardo ha reiterado: “Que (Salinas Pliego) pague sus impuestos” y el dueño de TV Azteca denuncia que se le usa como cortina de humo para no hablar de la inseguridad en México.

En las últimas dos semanas la discusión comenzó a cambiar cuando la jefa del Ejecutivo federal hizo público su desacuerdo –que además debe ser una condena social, aseguró– con las expresiones misóginas que el empresario publica en sus redes sociales, misoginia que desde hace más de dos años ha padecido, por ejemplo, la propia titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández.

Así, recientemente, la mandataria mostró su solidaridad para la abogada Vanessa Romero, la académica Denise Dresser y la columnista Sabina Berman.

Aunque de Dresser acotó: “Miren que no coincidimos (ella y yo) en casi nada”, Sheinbaum se enfocó en indicar que “no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona (el dueño de TV Azteca) se dirige, con una misoginia, un machismo, un terrible (...) Y tiene que ser un asunto social, no sólo de la presidenta, porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no”.

Los siguientes días la presidenta de nuevo condenó los adjetivos del empresario como “inaceptables, humillantes, despectivos, discriminatorios y ofensivos” y dijo que es su deber, “por ser la primera mujer presidenta, defender a las mujeres”.

El empresario, a su vez, ha respondido que lo hace por defenderse de los “ataques” de las mujeres mencionadas.

Previo a estos señalamientos la mandataria federal reprochó: “Que dice (Salinas Pliego) que ‘se le está cobrando de manera injusta’, pero no hay ningún tribunal –y eso que tiene muchísimas relaciones– que le haya dado la razón. Lo más que han hecho es postergar y postergar y postergar, y esos son temas que vienen incluso desde antes del gobierno de López Obrador. Ningún tribunal ha dicho que no debe pagar; lo que han hecho es postergar, en un caso, por 16 años”.

Servicio de Administración Tributaria. Lucha contra la evasión. Foto: Benjamín Flores

En sus declaraciones la mandataria federal dejaba ver el sentido del resultado que se espera desde el nuevo Poder Judicial, sobre todo, cuando el empresario ha sumado derrotas en tribunales, Y es que Salinas Pliego se ha expresado contra la autoridad por “dar línea”.

Sheinbaum ha expuesto a su vez: “Si decidieran pagar, se aplicaría como a cualquier deudor del fisco los beneficios que esto tendría frente a la posibilidad de pago; de no hacerlo así, pues tiene que seguir con la resolución de los jueces o de los ministros”.

Entre las críticas, la jefa del Ejecutivo ha recordado las maniobras del empresario para evadir el pago correspondiente de impuestos.

“Le busca por aquí, le busca por allá, y que él va a combatir a la 4T y a la presidenta; pues sí, pero debe 74 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo?”, cuestionó.

Presidente Sheinbaum por 5to día consecutivo me usa de su distractor,



En nombre de los intereses de millones de mexicanos por la estabilidad y el progreso del país, le insisto en centrar sus esfuerzos en las prioridades que aquejan a México.



Como la primer mujer en ocupar la… https://t.co/0AKpI5xRb2 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 10, 2025

Génesis del conflicto

La relación entre Ricardo Salinas Pliego y el movimiento de la 4T comenzó de la amistad que el empresario tenía con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al principio de la pugna evitó hablar negativamente del dueño de TV Azteca.

Todavía en agosto de 2022 Proceso le preguntó al tabasqueño sobre el derroche de miles de litros de agua en el campo de golf Tangolunda en Bahías de Huatulco, denunciado por organizaciones sociales locales. Entre las irregularidades cometidas por Salinas Pliego está el incumplimiento con lo estipulado en la concesión.

Salinas Pliego y López Obrador. De la amistad al desencuentro. Foto: José Manuel Jiménez

La respuesta del presidente en ese entonces fue que al concluirse el tiempo de concesión quien tendría la preferencia para la compra de dicho espacio era el dueño de Grupo Salinas.

Sin embargo, el caso terminó con la declaratoria de Parque Nacional Tangolunda. Para ello, se empleó incluso el ingreso de la Guardia Nacional al campo de golf ante la negativa de Salinas Pliego a devolverlo a la nación.

En diversas ediciones, Proceso ha publicado trabajos periodísticos que exhiben la estrategia legal del empresario con el propósito de postergar hasta por tres años el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Para ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego catapulta y privilegia en su operación a la sociedad llamada “Nueva Elektra del Milenio”, una tenedora de compañías que se apega al régimen tributario para controladoras de empresas, que fue diseñado en 2013 para también reducir la tasa efectiva de impuestos.

El tema fue expuesto al mandatario federal por esta casa editorial. Además, en vez de pagar impuestos, lanzó una plataforma de ‘Gana con el tío Richi’ en la que ofrecía repartir su fortuna entre la población.

El entonces mandatario federal respondió: “No tengo yo información de eso, no sé si exista”; y aunque se comprometió a analizar el caso, acusó que sólo se generan polémicas.

Proceso fue el primer medio que llevó el caso de la deuda de impuestos de Salinas Pliego a la mañanera, al mencionarle que debía por lo menos 18 mil millones de pesos.

“Está en el Poder Judicial y hay que esperar a que se resuelva. Lo que ya la Corte resolvió que debía de pagar, creo, dos mil millones, y ya los pagaron y no tengo yo información de que tengan adeudos que no hayan liquidado”.

Así, el mandatario federal todavía defendía la idea de que Salinas Pliego no era ningún enemigo de la 4T y evitó hablar de sus adeudos, incluso cuando el empresario se lanzó contra los libros de texto gratuitos en una campaña en noticieros de TV Azteca, en los que hablaba de que con esos contenidos se “dispersaba un virus comunista”.

Pero se dio la intervención de la Procuraduría Fiscal de la Federación, encabezada entonces por Félix Arturo Medina –hoy subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación–, quien dio cuenta de que, en efecto, los adeudos no se podían ocultar y apenas 22 días después del planteamiento de Proceso confirmó la información.

El 22 de agosto de 2023 el gobierno federal hablaba por primera vez del adeudo de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, de ahí en adelante no se ha dejado el tema, dado que es un asunto que se ha postergado todavía por más años entre negativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el caso, retardarlo y discrepancias para su discusión y así resolverlo.

Medina presentó el tema como “el actuar de jueces o magistrados del Poder Judicial ha evitado el avance de los juicios o procesos penales generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad” y se refirió a asuntos de grandes contribuyentes.

En ese entonces, entre todo ese “puñado de personas” sumaban cerca de 80 mil millones de pesos; hoy, sólo Salinas Pliego debe 74 mil millones de pesos (casi cuatro mil millones de dólares al tipo de cambio actual).

“Una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos (…) Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que lo obligue al pago de impuestos”, aseguró Félix Medina hace más de dos años.

Medina. Investigaciones sobre los adeudos de Salinas Pliego. Foto: www.gob.mx

No se dio a conocer el nombre de la empresa, “si no van a decir que alteramos el proceso”, dijo el presidente en ese momento. El empresario respondió que seguiría buscando recursos legales para no pagar esos impuestos, además de elevar el tono de las diferencias con López Obrador.

Aunque en noviembre de 2023 AMLO aseguraba que “no podemos nosotros hacernos de la vista gorda, no podemos de ninguna manera actuar como cómplices porque, imagínense, si esto, que no se sabía, se calla... ya puse el caso de otros empresarios que están pagando”.

Más tarde, el presidente confesó públicamente que ofreció una quita a Salinas Pliego.

El exmandatario federal también reveló un intento de acuerdo entre él y el empresario deudor:

“Nos reunimos hace relativamente poco porque él me busco, cómo se llegaba a un acuerdo. Le digo sí (…) no es de nosotros, no surgió con nuestro gobierno, se fue acumulando y se han hecho no sé cuántas auditorías (…) siempre hay la posibilidad de buscar acuerdo.

Me busca Ricardo y digo ‘sí vamos a ver cómo se resuelve´, y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa, de nuevo, para ver hasta cuánto se le podría quitar. De cuánto podía ser la quita… legal porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad.

López Obrador detalló que aun así la quita que le propuso era importante por ser de ocho mil millones de pesos y pidió a las autoridades federales proponerlo y él asumiría ese costo social y político.

“Tenía aquí que venir con ustedes a decirles que son los que teletransmiten la información al pueblo, de todo lo que estaba en juicio se consideró que estos recargos se podían quitar para que se pagara esta cantidad, yo dije lo asumo porque tengo mi conciencia tranquila. Claro que ya sabía lo que iban a decir mis adversarios, los mismos amigos o de la clase de Ricardo”, dijo el presidente.

Al final, Salinas Pliego rechazó el pacto y el tabasqueño aseguró que eso le dio alivio, debido a que finalmente sería un trato diferenciado del resto del sector que paga impuestos, aunque admitió pensar que el empresario buscaba que le eliminaran totalmente ese pago de impuestos, lo cual no sucedió.

De ahí, la confrontación no paró y ahora se mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha tenido que insistir en que pague lo que debe al fisco y, además, que respete a las mujeres.