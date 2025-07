Turistas mexicanos en Berlín recuperan pertenencias tras frustrar asalto viral (VIDEOS)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un grupo de cuatro turistas mexicanos fue víctima de un intento de asalto en Berlín, Alemania. Los jóvenes, quienes se dirigían al bar Matrix, reaccionaron y recuperaron una cadena y un teléfono móvil luego de una breve persecución. Los hechos fueron dados a conocer en la cuenta de TikTok de los jóvenes (@los.blaks18) que se han dado a conocer como Los Blaks.

Así reaccionaron los mexicanos al robo en Berlín

Los jóvenes mexicanos consultaban una aplicación de mapas en el celular para ubicar el bar Matrix cuando uno de ellos sintió un tirón inesperado. Señalaron que el robo ocurrió sin aviso y en pocos segundos: el presunto delincuente les quitó una cadena y huyó hacia un paso subterráneo cercano al lugar. Al percatarse del atraco, dos de los turistas iniciaron una persecución directa, mientras que los otros dos verificaban sus pertenencias y se unieron al momento. En el forcejeo recuperaron la cadena y, después un segundo episodio de persecución, hallaron el celular, aunque con la pantalla rota.

Los turistas mexicanos publicaron un video en TikTok donde narran lo ocurrido.

Foto: TikTok @los.blaks18

Apoyo de policías y transeúntes en la zona del suceso

Tras la recuperación del celular, los mexicanos alertaron a los transeúntes declarando “¡pickpocket!” para pedir ayuda. Al menos una persona alemana detuvo y contuvo al sospechoso hasta la llegada de la policía. Posteriormente, los oficiales se entrevistaron con el grupo, tomaron su declaración y recogieron evidencia. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se confirmó la detención del presunto responsable ni si se ejercieron cargos formales en su contra.

Reacciones en internet al robo de los mexicanos

Ususarios de TikTok y Facebook discutieron sobre la contrastante percepción de seguridad en Europa. Comentarios como “Pensé que eso solo pasaba en el metro de la Ciudad de México” y “Hasta allá tuvieron que ir a pelear por su celular” se podían leer en los comentarios de los videos publicados por Los Blaks.

Internautas aplaudieron la resolución de los turistas mexicanos, mientras otros advirtieron sobre los peligros de enfrentarse directamente a delincuentes, especialmente en países donde las normas legales y la intervención policial pueden diferir.

Qué recomienda la SRE a jóvenes mexicanos que viajan al extranjero

Tras el caso viral de los turistas mexicanos que recuperaron sus pertenencias tras un asalto en Berlín, resurgió el interés por conocer las medidas de seguridad recomendadas para quienes viajan fuera del país. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuenta con una Guía del Viajero dirigida a estudiantes y jóvenes mexicanos, donde se detallan las precauciones antes, durante y después del viaje. Este documento oficial tiene como objetivo evitar contratiempos y facilitar el contacto con autoridades consulares en caso de emergencia. A continuación se enlistan las recomendaciones completas de la SRE.

Antes del viaje

- Verificar que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses.

- Realizar copias físicas y digitales del pasaporte, identificación oficial, acta de nacimiento, boletos de transporte, reservaciones, póliza de seguro médico y recetas médicas.

- Obtener, si corresponde, la visa del país de destino y de los países en tránsito.

- Registrar el viaje en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME).

- Consultar los requisitos sanitarios del país de destino.

- Contar con un seguro de viaje que cubra enfermedades, accidentes y repatriación, válido en el lugar de destino.

- Verificar si se requiere autorización notarial para viajar con menores de edad.

- Llevar los medicamentos necesarios con sus respectivas recetas médicas.

- Informarse sobre las condiciones climáticas, sociales, legales y de seguridad del país que se visitará.

- Tener a la mano los datos de contacto de la embajada o consulado mexicano más cercano.

Durante el viaje

- Portar siempre una identificación oficial; en algunos casos se debe llevar el pasaporte.

- Tener accesibles los datos de contacto del consulado, familiares o personas de confianza, así como de bancos y seguros.

- Evitar llevar grandes cantidades de efectivo o mostrar objetos de valor.

- Usar transporte autorizado y evitar aceptar ayuda de personas desconocidas.

- Cuidar pertenencias en lugares públicos como cafés, bares, cines o transporte colectivo.

- No dejar maletas, mochilas o bolsos sin vigilancia.

- Evitar zonas aisladas o poco iluminadas, especialmente durante la noche.

- Mantener contacto regular con familiares y avisar cualquier cambio de planes.

- No aceptar llevar objetos o paquetes ajenos.

- En bares y fiestas, vigilar la comida y bebida, evitar el consumo excesivo de alcohol y no aceptar bebidas de desconocidos.

- En caso de sentirse mal, acudir a un lugar seguro o pedir ayuda.

- Alejarse de lugares que no cumplan con medidas mínimas de seguridad o que estén saturados.

- Preguntar por precios y cobros antes de consumir o entrar a un establecimiento.

Después del viaje

- Consultar el Programa Paisano para conocer derechos y deberes al reingresar al país.

- Si se tiene doble nacionalidad, ingresar a México con pasaporte mexicano.

- Informarse sobre los límites de importación de productos, dinero en efectivo o bienes personales.