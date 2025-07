Extranjero señala a EE.UU. como “el verdadero problema de México” (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un ciudadano extranjero que vive en México publicó un video viral en TikTok donde señala a Estados Unidos como el problema de México; lo señala como el país de origen de la violencia, el narcotráfico y la crisis estructural en México.

El video, difundido el 12 de julio de 2025 por el usuario @andyroo676, se volvió viral en medio de nuevas tensiones entre México y Estados Unidos por el anuncio de un arancel del 30?% a productos mexicanos. En su mensaje, el creador de contenido afirma que parte de los problemas que enfrenta México tienen su origen en decisiones y políticas adoptadas en Washington.

“He vivido aquí un tiempo y me encanta, pero hay un problema innegable: Estados Unidos”.

La crítica fue interpretada por usuarios como un respaldo a México frente a la narrativa dominante en sectores políticos de EE.UU. que responsabilizan exclusivamente al país latinoamericano del narcotráfico y la inseguridad fronteriza.

TikToker que criticó a EE.UU. es autor de un libro sobre ansiedad y viajes

El autor del video viral es Andy Roo, un creador de contenido de origen australiano que ha vivido en distintos países y actualmente reside en México. Su cuenta de TikTok, @andyroo676, está marcada por reflexiones personales y sociales, y en su biografía incluye un enlace directo a su libro autopublicado en Amazon Kindle.

El libro se titula When in Doubt, Thumb Out, y narra su experiencia como viajero en Canadá. En la reseña de Amazon, se presenta como la historia real de un joven neurodivergente que, con una guitarra y una mochila, recorre el país haciendo autostop, también llamado pedir ride o aventón. Durante su trayecto, enfrenta robos, abandono, ayuda inesperada y ataques de pánico, mientras sobrevive tocando música en calles, bares y estaciones.

“Esta no es una historia de superación de la ansiedad. Es una historia de vivir con ella, día a día”, señala la sinopsis de su libro.

Andy Roo ha descrito en sus publicaciones que utiliza las redes sociales como una forma de canalizar su visión crítica sobre temas globales, con especial atención a las contradicciones de su país de origen. Su popularidad reciente ha crecido por contenidos en los que denuncia desigualdades y violencia estructural, especialmente en América Latina.

Video viral acusa a EE.UU. de enviar armas a México

En el contenido difundido en TikTok, @andyroo676 asegura que el crimen organizado en México no podría operar sin el acceso constante a armas provenientes de Estados Unidos.

“¿De dónde creen que sacan las armas los criminales? De Estados Unidos”

Esa afirmación coincide con datos oficiales. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre el 70?% y el 90?% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron traficadas desde EE.UU., de acuerdo con rastreos del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

En la Nota Informativa Relaciones Exteriores No. 16, la SRE destaca que este tráfico ilegal es uno de los principales factores que alimentan la violencia en territorio mexicano.

Estudio del Congreso de EE.UU. confirma origen de armas en México

La Oficina de Rendición de Cuentas del Congreso de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés) publicó en diciembre de 2020 el informe “Firearms Trafficking: U.S. Efforts to Disrupt Gun Smuggling to Mexico” (GAO-21-322). El estudio confirma que el 70?% de las armas rastreadas en México entre 2014 y 2018 habían sido compradas legalmente en Estados Unidos y luego introducidas de forma ilegal a México.

El informe también señala que las agencias estadounidenses enfrentan limitaciones legales y tecnológicas para impedir el tráfico, lo que favorece la expansión de grupos criminales en ambos lados de la frontera.

Cárteles mexicanos operan en todo Estados Unidos, según la DEA

En la parte final del video, el creador de contenido cuestiona la idea de que el narcotráfico es un problema exclusivamente mexicano. Al respecto, los informes anuales de la DEA confirman que los principales cárteles mexicanos tienen presencia en todo Estados Unidos.

El National Drug Threat Assessment 2024, publicado el 24 de mayo de 2024, incluye un mapa que documenta la operación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los 50 estados. El informe identifica redes de distribución, zonas de influencia y rutas utilizadas para el traslado de fentanilo, metanfetaminas y cocaína.

En una actualización más reciente, el National Drug Threat Assessment 2025, difundido en mayo de 2025, la DEA reafirma que los cárteles mexicanos siguen siendo las organizaciones criminales transnacionales con mayor capacidad logística dentro del territorio estadounidense. El documento advierte que, aunque el enfoque público suele centrarse en los países productores, la cadena criminal involucra estructuras completas dentro de EE.UU., desde puntos de entrada hasta centros de distribución.

Claudia Sheinbaum acusa hipocresía en relación bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado el tema en diversos foros internacionales. En diciembre de 2024, afirmó que mientras México pone las vidas, Estados Unidos provee las armas y mantiene el consumo. “Nunca nos vamos a subordinar a decisiones unilaterales que ignoren las causas estructurales de la violencia”, dijo tras ser cuestionada sobre las declaraciones de Donald Trump.

La mandataria también ha señalado que el discurso que criminaliza a México ignora la participación de autoridades estadounidenses en el flujo de insumos químicos, armas y dinero que alimentan al crimen organizado.

Aranceles de Trump reactivan el debate sobre cooperación

El video de @andyroo676 fue publicado el mismo día en que Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 30% a productos mexicanos, justificándolo por la supuesta inacción del gobierno mexicano frente al tráfico de fentanilo.

La Secretaría de Economía y la Cancillería mexicana reaccionaron con un comunicado conjunto en el que señalaron que la producción de fentanilo no ocurre en México, sino que el país es utilizado como ruta de tránsito. Agregaron que la medida arancelaria es una acción política que ignora los acuerdos de cooperación bilateral.