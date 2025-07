Habitantes de la CDMX, en riesgo de desplazamiento masivo a causa de las inundaciones

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En caso de no ser atendidas de manera adecuada y puntual, las inundaciones ocasionadas por la temporada de lluvias en la capital mexicana tienen el potencial de detonar el desplazamiento de los habitantes que enfrentan daños a su propiedad.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en junio último se rompió el récord de lluvias para la Ciudad de México, con 337 millones de metros cúbicos de agua, el más alto desde 1968.

En la presente temporada las autoridades han registrado en promedio hasta 40 o 90 encharcamientos y anegaciones diarias. Sólo el 2 de junio último se registraron en la urbe precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros en 24 horas.

La UNAM realizó un mapeo satelital de inundaciones en la CDMX e identificó las zonas con mayores afectaciones:

Gustavo A. Madero: La Laguna Ticomán y Lindavista

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc y la zona de la exrefinería 18 de marzo

Miguel Hidalgo: Hipódromo de las Américas y colonia Reforma Social

Cuajimalpa: Colonia Zedec Santa Fe

Tláhuac: La Ciénega y los alrededores de la estación del Metro.

Chapultepec: Acumulaciones de agua en varias secciones del bosque.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, también se reportaron afectaciones importantes en Iztapalapa, Benito Juárez, Tlalpan, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Xochimilco.

“El Parque Hundido ayer le hizo honor a su nombre”



Ayer por la tarde se registraron fuertes lluvias en la @BJAlcaldia en #CDMX y la zona del Parque Hundido, en Av Insurgentes Sur, quedó bajo el agua.

Vía @Antonioanistro1 pic.twitter.com/4NjWVACeha — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 13, 2025

Consecuencias del pasado

Proceso recogió testimonios de habitantes de las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa, quienes describieron las dificultades que afrontan debido a las anegaciones y encharcamientos que impactan su patrimonio y estilo de vida.

Coincidieron en que la situación se agrava anualmente y contemplan emigrar a las periferias de la ciudad o, incluso, otros estados.

Para la especialista del Colegio de México (Colmex) en seguridad y política de aguas, Judith Domínguez, consideró que uno de los retos mayúsculos del gobierno de Brugada será gestionar estrategias para evitar que la ciudad quede vulnerable ante la temporada de lluvias.

“La tendencia que nos marca el panel intergubernamental de cambio climático es que en los próximos años estos fenómenos van a ser más intensos, más severos, con mayor frecuencia”. Se trata, dice, de una tendencia similar a la de toda Latinoamérica, que es la segunda región del mundo más vulnerable.

La especialista explicó que la Ciudad de México tiene una propensión histórica a inundarse, la cual data desde 1325, cuando se fundó México-Tenochtitlán.

Basura, el otro detonante. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

“Porque es un lago y el agua, como se dice, tiene memoria. El agua regresa siempre al cauce por el que pasaba”.

En las últimas décadas el problema se ha acrecentado, continúa, debido al crecimiento desmedido de la mancha urbana incluso en zonas de riesgo, los cual remarca una “vulnerabilidad construida socialmente”.

“Para esas lluvias intensas que esta zona ha vivido desde hace siglos, siempre la solución fue la infraestructura gris, cada vez compitiendo por una gran obra, primero el Tajo de Nochistongo –un sistema de ríos, arroyos y canales ubicado sobre lo que fuera el antiguo Lago de Texcoco–, el gran canal de desagüe, últimamente el Túnel Emisor Oriente”, recuerda.

A lo anterior, se suma el factor de la variabilidad y el cambio climático, conceptos que explican un aumento continuo en las lluvias que caen sobre la cuenca de la ciudad.

Domínguez considera que, para enfrentar la situación, el gobierno capitalino debe de destinar un presupuesto equivalente “a la magnitud del problema”, así como promover la regulación de la basura y políticas educativas para que la población evite tirarla en las calles y busqué alternativas de reciclaje.

También destacó la importancia de generar espacios de recarga, ya sea con la conservación de espacios verdes y áreas naturales, o con el uso de pavimento permeable en el futuro. Sin embargo, advierte que en el futuro “ya es muy poco lo que se podrá hacer. El problema es lo que hicimos años anteriores”.

La especialista del Colmex recuerda también que las inundaciones representan una vulneración a los derechos humanos de los habitantes de la capital del país.

Brugada. El reto, evitar que la ciudad quede vulnerable ante las lluvias. Foto: Montserrat López

–¿El impacto de las lluvias puede sumarse a los fenómenos de desplazamiento que sufre la población?

–Ya hay desplazamiento de habitantes que se ven amenazados, tanto ellos como su patrimonio.

Mudarse, la alternativa

Liliana Aristy es habitante de la colonia Villa Coapa, en la alcaldía Tlalpan, donde comparte una casa con su abuela, en una zona con propensión a inundaciones. Tras las últimas lluvias registradas, la joven de 28 años considera que le parece insostenible continuar viviendo ahí:

“Aquí en Coapa, en Acoxpa y Miramontes –por poner un ejemplo, porque hay muchos en toda la ciudad– es un lugar en el que cada vez que llueve se llena de agua; casi hasta las rodillas en algunos sitios.

Además, son aguas negras, huele horrible, es un foco de infección importante. No se me hace digno, no sé qué palabra ponerle. Sí me preocupa porque ya van varios años que pasa eso y no siento que vaya a ser el último, al contrario.

Por lo anterior, comenzó a plantear con su familia la posibilidad de mudarse: “Sé que no soy la única que coquetea con esa alternativa, tengo amigos que también lo dicen porque quieren una mejor vida, mejores condiciones, porque están conscientes de los riesgos y de la calidad de vida que merecen”.

Aristy no sólo se mostró preocupada por la situación que enfrenta la zona en la que habita. “En lugares como al Ajusco se inunda hasta peor y se le mete el agua a las casas. Yo soy muy privilegiada y me puedo quedar en casa, no salir con las lluvias, pero hay gente que sale de sus trabajos y se traslada en transporte público, que tiene trabajos de comercio informal”.

Domínguez. "Vendrán fenómenos climáticos más intensos". Foto: judithdominguez.com

La situación que describió la joven es la que vive Adrián Meza, de 34 años, habitante de la colonia Ejército Oriente, en Iztapalapa, donde las lluvias del 3 de junio último ocasionaron inundaciones que llegaron hasta el interior de las viviendas y alcanzaron a subir hasta las rodillas.

A mí me tocó echar a la basura cosas por las que trabajé años, no sólo yo, toda mi familia. Me tocó comprar una hielera para intentar rescatar la comida del refrigerador, pero uno tira a la basura el sudor de su frente.

Meza trabaja como repartidor de aplicación y se mueve en bicicleta, lo que significa que las inundaciones no sólo afectan su vivienda, también su trabajo:

“Pareciera que se gana más por las tarifas que aplican cuando empieza a llover, pero uno que anda en la calle sabe que no es suficiente. Afuera tengo que andar cuidando mi bicicleta, no está bien que se moje y me ha pasado que el agua cubre media llanta, de verdad han pasado horas que me quedo parado debajo de un toldo, aunque quiera tomar pedidos, no es posible hacerlo”.

Perderlo todo. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

En esta temporada, lamenta, sus ingresos han disminuido porque cuando empieza a llover prefiere quedarse en casa y estar al pendiente de su familia, además, sabe que su movilidad se verá comprometida:

“Por eso nos queremos ir a Hidalgo, con mi familia; nosotros somos de allá y nos costó mucho venirnos, fuimos muy felices, pero ahora lo estamos perdiendo todo, y le digo que no es la primera vez que nos pasa algo así, no nos espantamos fácilmente, pero cada vez es peor”.