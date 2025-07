Gobierno ya interpuso en México la demanda contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano interpuso la demanda por difamación contra el abogado Jeffrey Lichtman en México, con lo que buscaría evitar el antecedente del recurso que quiso interponer el expresidente Andrés Manuel López Obrador en contra el defensor de Genaro García Luna, César de Castro, y al final se tuvo que retractar porque “en Estados Unidos los abogados tienen protección”.

“La verdad, para mí ya no es tema”, expresó la mandataria mexicana al solicitarle detalles de dicha demanda contra el defensor legal de Ovidio Guzmán, por lo que la explicación, incluidas las sanciones que esperan, entre ellas, se los dejó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

????? Sheinbaum anuncia que ya se presentó la denuncia contra el abogado de Ovidio Guzmán por “difamación”…



Delito que ya no está en el Código Penal Federal y denuncia que se hizo en México. pic.twitter.com/siRC5vf507 — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) July 15, 2025

La presidenta consideró que para abordar ese tema “lo primero es que se requiere autoridad moral y política para gobernar México, y estar a la altura de nuestro pueblo. Entonces, la certeza de esa autoridad; por mí, habla mi historia”.

A la oposición la llamó “antipatriota” porque aprovechan cualquier tema de coyuntura para opinar sobre lo que generaría daños a la administración actual.

“Ellos desean que nos pongan el 30 por ciento de arancel; en vez de apoyar a México, de decir: `es injusto´, `no tiene lógica´, `le va a hacer daño no solo a México, sino a Estados Unidos´ (…) Pero no defienden a México. Ellos lo que quieren es que le vaya mal al gobierno, no importa si le va mal al pueblo, no importa si les va mal a los empresarios; que, en todo caso, deberían ellos, como en otras ocasiones, apoyar (…) Ellos lo que buscan es el fracaso de nuestro gobierno y de nuestro movimiento, pero se van a quedar con las ganas”.

La jefa del Ejecutivo Federal agregó que “es una posición muy antipatriota y muy hipócrita, porque: ¿por qué no hablan del sexenio de Calderón, de sus sexenios, de donde ellos gobernaron, o del de Peña?, ¿por qué no hablan de eso? ¿Por qué no explican cómo fue posible que aumentaran los homicidios en México, del 2006 al 2018, en cuatro veces, cinco veces y que, a partir del 2018, comenzó a disminuir?”.

En suma, consideró que dicha oposición “es un grupo muy minoritario que actúa contra México, esa es la verdad”.