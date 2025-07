Sheinbaum: la relación México-EU cambió con la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A México no le gusta que se impongan aranceles y a Estados Unidos no les gusta que se limite a sus agentes de investigación, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la relación que buscan con el país vecino en coordinación en diversos temas.

La mandataria federal afirmó que la relación México-Estados Unidos ha cambiado a partir de la llegada de la cuarta transformación.

“Nosotros pensamos que la integración comercial que ha habido con Estados Unidos es benéfica para México, que el T-MEC fue muy benéfico para México, para Estados Unidos y para Canadá”.

En ese aspecto considera que en el terreno económico consolidar este bloque de América del Norte es muy importante para competir con otras regiones del mundo.

“Pero en otros terrenos, nosotros defendemos nuestra soberanía”, enfatizó.

Por ejemplo, dijo, “Rápido y Furioso, fue Calderón quien estableció un acuerdo con el gobierno de Obama para que entraran armas a México, supuestamente con unos chips en donde iban a ver en dónde iban a … Les quitaron el chip, y fue un problema grave porque incluso hubo ciudadanos estadunidenses que fallecieron; pensado desde Estados Unidos. Y todo lo que implicó, en términos de esa entrada de armas a nuestro país y el incremento de la violencia”.

La presidenta Sheinbaum destacó el elemento de la participación de las agencias de seguridad del país vecino en territorio mexicano.

“No se olvide que algunas de las agencias estadounidenses operaban en territorio nacional junto con las Fuerzas Mexicanas. Eso, a partir del 2018, diciembre del 2018, que entró el presidente López Obrador, cambió: ‘pueden estar en México, pero tienen que cubrir ciertas reglas’. Y nosotros, no solamente ahora está la Ley de Seguridad, sino está en la Constitución”.

La mandataria federal reiteró que su administración cree en la soberanía de México.

“Creemos en la política de buena vecindad; creemos en la política de colaboración, de coordinación; creemos en la política de comunicación permanente, de diálogo. Creemos en ello. Y creemos que es muy importante que mantengamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Nunca nos queremos conflictuar con ellos, pero…

–Pero, ¿ustedes ven que Estados Unidos también cree en la colaboración con México?

–En muchas cosas sí, en cantidad de cosas se colabora permanentemente.

La jefa del Ejecutivo Mexicano continuó: “Hay temas que a ellos no les gustan, pues también hay temas que a nosotros no nos gustan: no nos gusta que nos pongan 17 por ciento de arancel en el jitomate porque lo consideramos totalmente injusto; y, además, que va a afectar a los dos países.

“Entonces, habrá cosas de ellos que a lo mejor no les gusta: que nosotros hayamos puesto límites para los agentes de las Agencias de Estados Unidos en México; pues sí”.

Por lo tanto, consideró, hay cuestiones en las que no hay total acuerdo, “pero hay muchas otras cosas en las que hay mucha coordinación, colaboración y, sobre todo, diálogo abierto entre los presidentes, porque he hablado varias veces con el presidente Trump, siempre ha sido muy amable; pero hay cosas en las que no coincidimos. Y nosotros… Cada país, en su soberanía, toma sus decisiones. Ahora, ¿qué buscamos?, evidentemente, lo mejor para el país”.