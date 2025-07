Sheinbaum: No se ha solicitado investigar a Adán Augusto por caso de Bermúdez y "La Barredora"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno de México no ha solicitado ninguna investigación contra Adán Augusto López Hernández, quien siendo gobernador de Tabasco designó como su secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo de la justicia.

Bermúdez, apodado “Comandante H”, tiene una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, por ser el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, informó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el pasado viernes 11 de julio.



-¿Se está investigando también a Adán Augusto López Hernández? Y si no, ¿cuándo iniciaría esta investigación?, se le preguntó.



-No, no se está investigando. De parte del gobierno no se ha pedido ninguna investigación.



“Que el gabinete de seguridad explique cómo es que esta persona (Hernán Bermúdez Requena) tiene hoy, hoy está buscado y tiene una orden de aprehensión, y cómo fue este proceso. Que se explique de manera transparente, sin problema”.



En octubre de 2022, Proceso publicó que “un informe de inteligencia de mayo de 2021 plantea que, en diciembre de 2020, dos delincuentes dedicados al huachicoleo en Tabasco dijeron, en una plática privada –presuntamente intervenida por las autoridades– que ‘el responsable de la ejecución de Andrés Rodríguez Vasconcelos (a) Kalimba, fue Benjamín Mollinedo Montiel (a) Pantera con apoyo de los oficiales por órdenes del Gobernador (quizá se refieran a Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco)”.



El reportaje agrega que “el informe cita otra conversación de diciembre de 2020, en la cual el líder una cédula criminal dedicada al robo de combustible en Cárdenas dijo que “Pantera …está con el gobierno, está con el gobernador (quizá Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco) eso me dijo la última vez, de hecho el titular del estado le ofreció una gratificación a cambio de un jale, me lo están poniendo y le vamos a romper su madre… (en referencia a Kalimba)”.



A la mandataria federal se le expuso sobre la conversación con huachicoleros y respondió:



“Cuando hay una investigación, las hacen las fiscalías. El gobierno, no; coadyuva con la fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías es quien tiene la obligación de hacer la investigación. Y nosotros no protegemos a nadie, de parte nuestra, no hay ninguna acusación; si la fiscalía tuviera algo, que investigue”, dijo.

La presidenta Sheinbaum insistió en que “es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona y ya lo puede informar el próximo martes viene el gabinete de seguridad, se les puede preguntar con todo detalle”.

“La Barredora” —grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, la extorsión y el robo de combustible o huachicol— se dividió a finales de diciembre de 2023, lo que desató una ola de violencia en Tabasco, mientras otros grupos delictivos luchan por conseguir el control que ostentaba.